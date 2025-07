OGLASIO SE VELJKO RAŽNATOVIĆ O RAZVODU: Cecin sin bez dlake na jeziku izneo brutalnu istinu!

Stao na put glasinama!

Veljko Ražnatović nedavno je podelio snimak u kom je sveštenik govorio o razvodu i istakao da je "razvod najteži udarac za decu", a bokser se složio sa tim.

Kako kaže, nakon ove objave neprestano je počeo da mu zvoni telefon.

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: " Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu - stoji u video snimku, a Veljku Ražnatović se očigledno dopalo šta je govorio te je to i podelio.

"Zovu me ljudi i pitaju da li se razvodim"

Ubrzo je, kako kaže, počeo da dobija brojne pozive jer su mnogi pogrešno shvatili njegovu objavu.

- Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti - rekao je Veljko Ražnatović

U Titelu napravili porodični raj

Inače, Bogdana i Veljko su godinama u srećnom braku u kom su dobili tri sina. Njihovo porodično gnezdo su svili u Titelu, gde su napravili pravi raj.

Veljko ima i svoju farmu svinja.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on i otkrio kako su ga meštani prihvatili.

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - objasnio je on tada u "Laganom potkastu".

Autor: A.Anđić