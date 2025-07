Možda nismo uspeli, ali... Milica Ristić progovorila o Rađenu, otkrila u kakvom su odnosu nakon razvoda, pa pomenula duet sa Anom Kokić

Milica Ristić, nekadašnja partnerka Nikole Rađena danas živi i radi punom parom. Brojne su neprospavane noći zbog zakazanih nastupa, ali kako kaže, dete je prioritet i nikada ne ispašta, a u pomoć uvek dođe i njen bivši partner Nikola Rađen.

Na početku muzičke karijere za njeno ime su se vezivali brojni skandali, a Milica je otkrila da li to smatra dobrom ili lošom putanjom.

- Moje razmišljanje je da je svaki marketing dobar, moramo da priznamo da je loš marketing još bolji od dobrog. U suštini to vas malo istakne i malo je praćenije - priča Milica koja je otkrila kako balansira privatno i poslovno:

- Kod svega je bitna dobra organizacija, a ja pošto sam kontrolfrik, uspevam da sve izbalansiram. U ovoj situaciji ispašta samo jedna strana, a to je moj san. Gledam da svaki slobodan momenat provodim sa detetom i da ne oseća moje odsustvo.

Nikola i ona su stavili tačku na partnerski odnos, ali se trude da njihov naslednik ne oseti nedostatak roditeljske pažnje i ljubavi.

- Ako nismo uspeli kao partneri, bitno je da uspemo kao roditelji, dete je pečat svačije ljubavi, ono ne treba da ispašta zbog nekih stvari koje su nastale u partnerskom odnosu, dobro funkcionišemo kao roditelji. Mi nikad nismo imali ratne sekire, on je moja podrška u svemu. Imamo zajedničko starateljstvo, ako on ne može od svojih poslovnih obaveza, tu je “baka servis” koji je uvek prisutan, ali gledamo nas dvoje da se uskladimo.

Iako sve voli da drži pod kontrolom, i bila je ubeđena da će biti stroga mama, kada je došao naslednik, Milica se odmah otopila i veoma je popustljiva.

- Kada radim, ja dođem usred noći, ustanem i probudim se kad se on probudi, odvedem ga u vrtić i nastavim sa obavezama, tako funkcionišem. Nisam od onih mama koje spremaju kaše, bila sam takva u startu, ali kako je moj sin probirljiv, onda to ne mogu. Nisam neko ko eksperimentiše sa hranom, nisam od onih “jao dete mora samo zdravo”, ja mu dajem da jede šta on želi. Dete treba da ima odrastanje i detinjstvo i svoju ličnost iako je mali. Dosta je uporan, zna šta hoće, a to i Nikola i ja imamo. Ja sam jako popustljiva mama, mislila sam da ću biti stroga, jer sam ja kontrolfrik, ali nije tako, uvek popustim - kaže ona.

- Trudim se da radim na sebi, mnogi odmah polaze od toga da se fizički radi na sebi, ali ja radim na mentalnom zdravlju, svom samopouzdanju, čim ste zadovoljniji sobom iznutra, onda i zračite boljom energijom. Bilo mi je poljuljano samopouzdanje, ne postoji živi čovek kome se to nije desilo - priča Milica.

Milica je jednom prilikom otkrila i da je u odličnim odnosima sa bivšom suprugom Nikole Rađena, Anom Kokić, te nam je otkrila da li bi sa njom snimila duet, baš kao što su to uradile Slađa Delibašić i Vesna Đogani.

- Videćemo, razgovaraćemo o tome. Bio bi to dobar duet, ali polako - kaže ona kroz smeh.



Autor: N.B.