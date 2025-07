OD PODSTANARSKOG ŽIVOTA DO KRALJICE NEKRETNINA: Pevačica nekad živela u stanu Biljane Jevtić i Ace Ilića, a danas poseduje ovo

Ana Bekuta ima nekoliko luksuznih poseda: dva stana na Vračaru, nekretninu koju je obezbedila sinu i unucima i kuću u Zemunu.

Da život piše romane, dokaz je Ana Bekuta. Pevačicu život nije mazio, ali uspela je da od podstanarskog života dogura do titule kraljice nekretnina među estradnjacima.Bekuta je tokom bogate karijere ulagala novac u zidove i sada ima nekoliko nekretnina. Pored luks penthausa na Vračaru od pola miliona evra, u kojem živi i u kojem je provodila dane s Milutinom Mrkonjićem Mrkom, ima još jedan stan u ovoj opštini.

Dama u svakoj prilici

Ana je sve stekla sama

Tu je i kuća u Zemunu od 200 kvadrata na tri sprata, za koju se ranije tvrdilo da ju je izdavala, a nakon razvoda sina dala snajki Jeleni da u njoj živi. Obezbedila je nekretninu svom sinu i unucima, za koje je izuzetno vezana.Interesantno je to da je Ana svojevremeno živela kao podstanar u stanu kod Ace Ilića i Biljane Jevtić na Senjaku, što je bračni par jednom prilikom potvrdio:

- Kad se Ana razvela od Preje, živela je u stanu kod mene i Biljane, bilo je to devedesetih. Mi smo imali stan na Senjaku i ona je bila u njemu nekih sedam godina, nakon toga je stala na noge i kupila stan - ispričali su Aca i Bilja gostujući na televiziji.

Da postane podstanar, život joj je nametnuo. Naime, kako se ranije pričalo, Ana je tokom života s Prejom sve pare ulagala u kuću u Šapcu. Kad su se razveli 1992. godine, Preja joj je sve uzeo i ona je ostala bukvalno na ulici, bez dinara.

Ponosna na svoje uspeheI sama Ana je ranije za Svet pričala o tim teškim trenucima.

- Iako mi je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bih pristala da se vratim u to vreme. Pamtim da sam plaćala kiriju u iznajmljenom stanu na Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere s benzinom, jedva dolazila do cigareta. Moja sestra Milina bila je bez posla, mlada Dobrila je živela od plate medicinske sestre, otac mi je u to vreme bio teško bolestan. Kod mene u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo mesta u bolnici. Ubrzo nas je i napustio - ispričala je tada Ana.

