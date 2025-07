DA NISAM RODILA DETE, TO BI MI BILA RANA... Goca Tržan otvorila dušu o vantelesnim oplodnjama: Bilo bi mi teško...

Pevačica Goca Tržan govorila je o temi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim - majčinstvu.

I dok jedni smatraju da je majčinstvo vrhunac ostvarenja svake žene i smisao nečijeg života, ima i onih koje smisao i svrhu ne pronalaze isključivo u ulozi majke. Goca Tržan pre 18 godina iz braka sa Ivanom Marinkovićem dobila je ćerku Lenu, koja je njeno jedino dete.

Goca Tržan zatim se nakon razvoda od Ivana udala sa Rašu Novakovića sa koji je godinama putem vantelesnih oplodnji, pokušavala da dobije prinovu, međutim, to se do sada nije desilo. Nakon pete vantelesne, ona je odlučila da odustane, a za magazin "Stori" rekla je kako je srećna što se ostvarila u ulozi majke, bez obzira na velike promene koje je to unelo u njen život:

- Možda, da nisam mogla da rodim dete uopšte, bila bi mi to rana i bilo bi mi izuzetno teško. Ali verujem da bih se i s tim u nekom momentu pomirila i prihvatila da je to moja sudbina. Pokušala bih iz svoje sudbine da izvučem najbolje što mogu.

Autor: M.K.