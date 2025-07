TRUDNA MILICA TODOROVIĆ SPREMA TAJNO VENČANJE: Njena koleginica otkrila kad će pevačica izgovoriti sudbonosno DA

Čim je pevačica saznala lepu vest, odlučila je da se povuče iz javnosti

Milica Todorović, koja je u trećem mesecu trudnoće, planira tajno venčanje za septembar sa izabranikom kojeg još krije od očiju javnosti. Čim je pevačica saznala lepu vest, odlučila je da se povuče iz javnosti, otkazala je sve nastupe i maksimalno se posvetila sebi i bebi.

Svadba u krugu najbližih

- Čula sam se s Milicom, mislim da ju je kompletna estrada zvala i da su svi oduševljeni što će postati mama. Kada biste vi znali kakva je ona tetka, mogu da mislim kakva će tek biti kao roditelj svom detetu. Mnogo mi je drago, ali ne znam ko je tata, doduše znam, ali ne mogu da vam otkrivam jer ne bi bilo fer, ali koliko sam razumela, venčanje bi trebalo da bude u septembru. Venčaće se samo u krugu najbližih, dakle kumovi i porodica, a za slavlje nisam ni pitala. Mada, kakva je Milica, to može čas posla da se promeni - priča za Kurir pevačica koja nas je zamolila za diskreciju.

Ispunila joj se najveća želja

Kako smo već izveštavali, Milica uživa s novim partnerom, bukvalno joj sve želje ispunjava. Svadba joj toliko nije bitna, njoj je važno da se oni odlično slažu i da je velika ljubav među njima, a ostalo joj je sve u drugom planu. Pobednica druge sezone "Zvezda Granda" već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi s partnerom koji nije iz javnog sveta, te ne želi da se eksponira u medijima. Upravo zbog toga Milica je odlučila da njihovu ljubav zadrži samo za najuži krug ljudi. Ljubav među njima planula je na prvi pogled, a emocije su se brzo rasplamsale i postale jake, te su rešili da naprave veći korak i osnuju porodicu.

- Milica uživa pored dečka. Trenutno je u rodnom Kruševcu. Čini mi se da je i on s njom. Biće na relaciji Beograd - Rasinski okrug. On je jako pažljiv i nežan, što je oduvek i želela od partnera. Uz nju je sve vreme, a pogotovo otkad su saznali da će postati roditelji. Milica zaista uživa u ljubavi i životu pored njega, a to što je ona javna ličnost, a on ne voli da se eksponira javno, zasad im uopšte ne smeta. Savršeno se slažu - priča naš sagovornik.

Milica je dosad krila da je trudna, ali je javno potvrdila srećne vesti i zamolila za razumevanje oko privatnosti. Todorovićeva je odlučila da odbije sve pozive za nastupe i u potpunosti se posveti trudnoći.

Neće tradicionalno venčanje

Milica je pre izvesnog vremena u podkastu Ekstra FM otkrila kakvu svadbu priželjkuje, kao i da se te želje potpuno razlikuju od mama Jasmininih.

- Nije mi bitno mesto venčanja, samo da nije tradicionalno. Mnogo ljudi, moraš svima da se posvetiš, a ja hoću da se veselim, i gosti neka se vesele, pa ćemo da se ljubimo drugih dana. Moja mama nije saglasna s tim, ona kaže: "Pa kako, sine, moramo to malo...", ja kažem ne, bićeš pozvana na neke Sejšele - objasnila je ona.

Autor: M.K.