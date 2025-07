Zlata Petrović uhvaćena na klinici za bolesti zavisnosti! Oglasila se i sve otkrila: Istina je...

Pevačica Zlata Petrović viđena je u više navrata u jednoj beogradskoj klinici specijalizovanoj za lečenje bolesti zavisnosti, saznaju domaći mediji.

Kako tvrdi izvor iz ustanove, iako prolazi kroz težak period, Zlata je ostala vedra, nasmejana i ljubazna prema osoblju.

- Zlata je divna osoba. Uvek sve pozdravi, nasmejana je i veoma kulturna. Ne znam da li je ugradila blokator za alkohol - po hodnicima se pričaju razne stvari. Čuo sam i da dolazi na mesečne kontrole - rekao je izvor Informera.

Zlata se nakon toga oglasila i otkrila zbog čega je boravila u pomenutoj ustanovi.

- Istina je da sam bila tamo, ali ne zbog sebe, već da posetim prijateljicu iz Beča. Odlazila sam nekoliko puta da joj odnesem neke stvari. Nisam na lečenju, nemam blokator i ne idem ni na kakve kontrole, kako se priča. Da imam neki problem, rekla bih to otvoreno - izjavila je Zlata za Informer, dodajući:

- Nema potrebe da se pravdam. Kada imam razlog popijem, ali to je na proslavama ili veseljima, ali ne konzumiram alkohol redovno. Ljudi me nisu viđali da se teturam po gradu. Da su me videli u klinici - jesu, ali kao prijateljicu, ne kao pacijenta.

Zlata smatra da su spekulacije o njenom navodnom problemu s alkoholom pokrenute nakon komentara koje je u rijaliti programu "Elita 8" iznela Ena Čolić.

- Verovatno je sve to krenulo od njenih izjava u rijalitiju. Neka priča ko šta hoće, mene to ne pogađa. Jedino mi je stalo da se moj sin Jovan ne nervira zbog svega toga - istakla je Petrovićeva za Informer.

Autor: N.B.