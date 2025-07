Nakon razvoda od Bastijana, pozirala sa OVIM FRAJERIMA: Ana Ivanović pozirala u izazovnoj haljini na Marjoki, sve puca od luksuza (FOTO)

Ana Ivanović nedavno je obrisala fotografije sa Bastijanom Švajnštajgerom, a sada je objavila niz fotografija na kojima je pokazala kako uživa na odmoru.

Ana je pozirala sa gej parom koji je poznat po tome što im je na svadbi pevala Lepa Brena. Ona je bila u roze haljini sa golim leđima, dok je kosu podigla u visoki rep, a stajling je upotpunila sandalama na visoku štiklu.

Ona je potom pokazala i kako se zabavila u restoranu gde se konobar potrudio da uživa u najboljim specijalitetima.

Ana Ivanović se i zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera sa kojim je provela u braku 9 godina, a nekadašnja teniserka ima dva biznisa od kojih zarađuje.

Naime, advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika". Inače, nedavno su javnost preplavile fotografije koje je objavio nemački magazin Bunte na kojima je Bastijan Švajnštajger u Grčkoj sa Bugarkom.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - rekla je tada Ana Ivanović i spomenula tadašnjeg supruga.

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - dodala je nekadašnja prva teniserka sveta u podkastu "Alesto".

Autor: N.B.