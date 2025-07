Dve decenije nakon što su osvojile svet, Lena Katina i Julija Volkova, legendarni tandem grupe t.A.T.u, konačno su zakopale ratne sekire. Njihov prvi zajednički koncert nakon ponovnog okupljanja zakazan je za sredinu jula 2025. godine.

Mnoge generacije još pamte kako su dve devojke sa kikicama i u školskim uniformama iz grupe t.A.T.u pevale "All The Things She Said", šokirale konzervativnu publiku i otvorile mnoga tabu pitanja, ali i prodavale milione ploča. Ipak, ono što je izgledalo kao snažno partnerstvo na sceni, dugo je u privatnom životu bilo daleko od toga. Nekoliko puta pokušavale su da ponovo sarađuju, ali svaki put je sve završavalo svađom. Ovog puta, čini se, stvari su drugačije.

Povod za ponovno okupljanje nije samo nostalgija. Na TikToku i drugim mrežama pesma "All The Things She Said" doživljava novi život, trendujući u SAD i Evropi među generacijom koja ih se jedva i seća ili ih uopšte ne zna. Idealan trenutak da se stari hitovi ponovo zapevaju uživo.

Nakon raspada grupe 2011. godine, Julija se upustila u solo karijeru i pokušala da zadrži pažnju međunarodne publike. Učestvovala je na izborima za Evroviziju, objavljivala pesme na engleskom jeziku i... polako nestajala iz fokusa.

Godine 2012. dijagnostikovan joj je rak štitne žlezde. Operacija nije prošla bez komplikacija – izgubila je glas, prošla kroz dugotrajnu rehabilitaciju i morala da uči da peva iz početka. Mnogi iz muzičkog sveta su je tada, kako sama kaže, "zaboravili".

"Mnogi bliski ljudi su me napustili. Kad su čuli moj glas posle operacije, kad nisam mogla ni da govorim, shvatili su da im nisam više potrebna. Čak me ni Lena nije pozvala", izjavila je u jednom intervjuu.

U godinama koje su usledile, Julija se oprobala i kao političarka, bila je kandidatkinja konzervativne stranke, ali nije zabeležila značajan uspeh. Takođe je javnost šokirala homofobnim izjavama, iako je upravo glumljenom lezbejskom vezom sa Lenom Katinom postala slavna.

"Muškarac mora da bude pravi muškarac. Dve žene zajedno su ipak estetski lepše nego dva muškarca", rekla je jednom prilikom, izazvavši lavinu osuda.

U privatnom životu, majka je dvoje dece, ćerke Viktorije i sina Samira. Prvo dete dobila je sa oženjenim muškarcem, a drugo sa bivšim suprugom Parvizom Jasinovim. U braku više nije i poslednjih godina pažljivo čuva privatnost.

Za razliku od Julije, Lena Katina vodila je znatno mirniji život. Po raspadu grupe upisala je fakultet i završila psihologiju. Paralelno je gradila solo karijeru, koja je imala svoje uspehe: pesma "Never Forget" dospela je na vrh Billboard liste što je ranije pošlo za rukom samo t.A.T.u.

Lena je bila i oduvek glasniji saveznik LGBT zajednice. U brojnim intervjuima isticala je da "svako ima pravo da voli onoga koga voli" i da ne prihvata diskriminaciju ni u kom obliku.

U ljubavi nije imala burne epizode kao Julija. Godine 2013. udala se za muzičara srpskog porekla Sašu Kuzmanovića, sa kojim ima sina Aleksandra. Brak se završio 2019. godine, ali Lena nije dugo bila sama.

Upoznala je preduzetnika Dmitrija Spiridonova 2021. godine, i ubrzo su započeli vezu. Dmitrij se u tom periodu borio s povratkom raka, ali je Lena bila uz njega sve vreme. Venčali su se 2022. godine, a ubrzo potom dobili dete. U jednom od njenih novijih spotova upravo on igra glavnu ulogu.



