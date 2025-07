Haos u studiju!

Voditeljka Mina Vrbaški ugostila je večeras u emisiji ''Farmeri - Narod pita'' sada već bivši par - Reu Anđelković i Saleta Luksa. Tom prilikom oni su govorili o svom raskidu, a nastala je i svađa u studiju.

- Nisam tužna. Ne bi bilo normalno da me nije pogodilo. Dva dana blejim kod kuće, ne da mi se ništa. Treba mi malo vremena da dođem sebi, ali biće bolje, doći će sve na svoje. Nema tu vremena i prostora, tu ima toga da ima da je on odlučio kako će da vodi život i za mene tu nema mesta. Ja njemu ne bih mogla da uradim neke stvari - rekla je Rea i dodala:

- Hiljadu lepih stvari je bilo iza nas. Da me je povredilo, jeste me povredilo. Moja mama se ne upliće u moj ljubavni odnos i moj privatni život. Ja njoj sve kažem, ona mi je rekla da sačekam da popričamo lepo, pa da presečem. Rekla mi je da kući uvek mogu da se vratim. Ona je rekla odmah da to nije njoj po volji, naša veza. Ona mi nije stajala na putu, ali mi je rekla da kao dođe do konflikta da dođem kod nje, za njega nje rekla nijednu ružnu stvar - otkriva Rea, a onda se Sale umešao:

- Klasične gluposti, školske fore, zaspao sam u pola priče. Posesivna devojka, meni ne može da bude krivo - odbrusio je Sale, a Rea ga je prekinula:

- Njemu ne može da bude krivo, misli samo na svoju zadnjicu. Rekla sam mu da me nikad nije voleo, samo se navikao. Ja nisam mogla da ga ne pozovem, lagao me je da je kući. Laže, pa na Boga ne misli - govorila je Rea.

- Ja nju volim, ali ona neke stvari ne razume. Nemam ni strpljenja ni snage. Dečije fore - poručio je Luks.

- Ti si ovde jedino dete - odbrusila je Rea.

- Ja neću da se ovde raspravljam kao da sam u osnovnoj školi. Ja da hoću da se pomirim, pomirio bih se lako. Ona mora neke stvari da prihvati, ona je posesvino ljubomrona koja pravi sr*nja. Uvek sam mrzeo te devojke da me zovu i da mi traže da uplaim kamere da vide gde sam. Mrzim te glupače i taj fazon. Ti ideš ka tome, da ne bi došlo do toga - govorio je Sale, a Rea mu je poručila:

- Zato sam te pre dva dana i ostavila. Mi smo imali lepih trenutaka, on voli sebe!

