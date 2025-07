NIJE NAM TO PRIRODNO DOŠLO! Džejla progovorila o onom što je Jovani Pajić pošlo za rukom u odnosu s Marijom Šerifović: One su savršen miks...

Odnos Marije Šerifović i Džejle Ramović godinama privlači pažnju javnosti. Međutim, vremenom je Jovana Pajić preuzela mesto Džejle u Marijinom društvu, a sve zanima kakvo mišljenje ima mlađa koleginica o prijateljstvu njene mentorke i starije koleginice.

Džejla Ramović nedavno je govorila za medije, a mnogi su imali isto pitanje. Sve je zanimalo šta Ramovićeva misli o spoju Marije Šerifović i Jovane Pajić što se tiče njihovog dueta. Pevačica je priznala da joj se duet starijih koleginica jako sviđa

- Odlična pesma. Fantastična! Neki savršeni miks Marije i Jovane - rekla je, a onda otkrila i da li joj je žao što ona nema duet sa Šerifovićkom iz vremena kad su više provodile vremena zajedno nego što je slučaj danas.

- Nije. Nije. Mislim... nije nam to ni prirodno došlo - rekla je ona.

O navodnoj aferi sa Marijom Šerifović

Kružile su priče o njenoj navodnoj aferi sa pevačicom Marijom Šerifović o čemu ona javno nije govorila. Nakon dužeg vremena, Džejla je progovorila na tu temu.

- Vodim se time da ništa ne demantujem, međutim, sada kada bih vratila vreme mislim da sam mogla drugačije da postupim. Te priče su samo lično meni naštetile, zato što ja nisam znala kako da se nosim s tim u tom trenutku, jer meni je to sve bilo novo – rekla je Džejla za domaće medije, pa nastavila:

- Sada kada vratim vreme, možda bih volela drugačije negde u nekim trenucima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve je okej. Mislim, ljudi su iskoristili tu situaciju – bila je iskrena Džejla Ramović.

Komentar o dečku s kim je svi povezuju:

Džejla Ramović konačno je progovorila o odnosu s dečkom s kojima je mediji već neko vreme povezuju. Pevačica je poznata po tome da mnogo malo govori o svom privatnom životu, ali izgleda da je pre dva dana pred nastup u Beogradu bila odlično raspoložena pa je novinarima konačno odgovorila na pitanje o emotivnom odnosu i njenom partneru Bojanom Cvijeticaninom, frontmenom grupe "Jocker out". Džejla je nedavno diplomirala na fakultetu u Barseloni, a medije je zanimalo koliko je njen partner ponosan na nju.

- On je bio tu sa mnom u Barseloni. Naravno da je ponosan. Bilo je super. Cela moja porodica i najbliži su bili ti. I mimo tog diplomskog smo proveli sjajne zajedničke trenutke.Na pitanje da li je on deo njene porodice, pevačica je izjavila- Naravno da jeste. On je prelep, super, jedan zgodni dečko i velika zvezda - rekla je pevačica za Svetski radio.

Ko je dečko koji je osvojio tvrdo srce Džejle Ramović?

Bojan je jedan od osnivača grupe Joker Out koja postoji od 2016. godine. Na svom poslednjem albumu „Demoni", grupa Joker Out imala je i dva pesme na srpskom, a njihov prošlogodišnji nastup na Exitu potvrdio je da imaju puno fanova u našoj zemlji. Tokom Evrovizije 2023 Bojanova popularnost je prešla granice Slovenije, a svojim šarmom naročito je osvojio ženski deo publike.Bojan je, inače, srpskog porekla, rođen je 6. januara 1999. godine, diplomirani je sociolog, a oba roditelja su mu Srbi. Tečno govori kako slovenački tako i srpski jezik.

Autor: M.K.