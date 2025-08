Skinula se ćerka Goce Tržan: Lena pozirala u kupaćem kostimu i oduševila sve, a njen komentar je šokirao sve (FOTO)

Ćerka Goce Tržan letnje dane provodi na moru, a sada je iznenadila objavama u kupaćem kostimu.

Lena Marinković je nedavno napunila 18 godina, te je sve aktivnija na društvenim mrežama. Fotografija u kupaćem kostimu je otkrila sve njene obline, a komentari su se samo nizali. Na provokativnu i smelu fotku, odmah se oglasila i njena mama, koja je javno napisala:

- Koliko si zgodna.

Kako je Goca nedavno ispričala, nedugo nakon porođaja, išla sa tek rođenom bebom po događajima jer nije želela da izostaje, već da i dalje bude u estradnim krugovima.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.

Instagram.com/Lena Marinković Instagram.com/Lena Marinković Instagram.com/Lena Marinković Instagram.com/Lena Marinković Instagram.com/Lena Marinković Previous Next

Ivan Marinković nakon izlaska iz Elite je istakao da bi voleo sada kada je Lena punoletna, da stupi u kontakt sa njom.

- Planiram da je kontaktiram. Ali u ovom trenutku nemam konkretno da kažem. Pravo da kažem, ne znam. Za sada ništa, ja sam joj čestitao kako sam mogao u tom trenutku. Pogledao sam i neke snimke i fotografije sa tog rođendana, prelepa je. Sve manje liči na mene. Najviše me podseća i ima taj bakin osmeh. Ima lice i od jedne i od druge bake. Nešto i na Gocu. Mene strašno podseća na ovu malu Sofi iz "Elite". Neki hipi fazon, da li je majka gura u tom smeru, ali preslatka je i prelepa.



Autor: N.B.