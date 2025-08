Evo koliko je visoka žena Darka Lazića: Objavila sliku u helankama, pa progovorila o kilogramima (FOTO)

Darko Lazić je nakon burnog ljubavnog života sreću pronašao sa sadašnjom suprugom Katarinom Lazić.

Naime, pevač je sa Katarinom bio pre 15 godina u vezi, nakon čega su raskinuli. Darko se nakon toga oženio sa Anom Sević sa kojom je dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina. Nakon svega njima su se putevi ponovo ukrstili.

Katarina Lazić je nakon porođaja rešila da svoju liniju dovede do savršenstva, te je na Instagramu podelila sliku iz teretane u helankama, koje su pucale na njoj, a onda je otkrila da ima 43 kilograma i da je visoka 160 centimetara.

- Ovo je moja trenuta kilaža. Ona je okej kada ne treniram redovno. Ali čim budem pojačala treninge pojačaću i kalorije i tada ću ići na to da moja kilaža bude 52 kilograma - napisala je Katarina i dodala:

- Znam da sada sledi milion poruka sa pitanjem koliko sam visoka. Ali svakako moja visina i kilaža nisu merilo za druge, svakako jedinstven i najbolji pokazatelj su ogledalo i obimi, a ne vaga.

Podsetimo, Kaća je nedavno otvoreno govorila o odnosu sa Darkovom bivšom ženom Anom Sević.

- Porede me sa Darkovim bivšom. Meni to ne smeta, ja sam u odličnim odnosila sa Anom Sević. Viđamo se na slavama, proslavama. Imamo jedan lep odnos i družimo se. To je svima bilo čudno, meni ranije da je neko rekao da se druži sa bivšom ženom sadašnjeg muža ja ne bih verovala. Međutim, to je stvarno moguće. Darko i ja se sa Anom i Danielom viđamo i mimo dece, odemo na ručak. Sa Anom se čujem najčešće u vezi dece, tražim joj savete. Mislim da je tu najbitnija Lorena, toliko mi je bilo drago kada sam na našoj svadbi videla koliko je ona srećna. Od tada i datira naše prijateljstvo - prisetila se Kaća koja je potom progovorila i o proširenju porodice.

- Volela bih da napravim pauzu, za nekih pet godina bih volela još jedno dete. Darko se ne slaže sa tim, on bi voleo još dece. Htela bih da bude još jedna devojčica, a on dečaka.

Katarina je otkrila da je oduvek znala da će završiti sa pevačem.

- Sve vreme sam znala da je on taj, ali s obzirom na to da je on imao žena koliko je imao... ja sam svaki put propatila svaku njegovu vezu i pomirila sam se sa tim da nije moj. Teško mi je padalo, propatila sam. Ja sam živela svoj život, nisam čekala na njega, zato što sam se pomirila sa tim da više nećemo biti zajedno - kaže Katarina Lazić za Red TV.



Autor: N.B.