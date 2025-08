Dve godine sam bio u paralelnoj vezi: Pevač progovorio o izdaji u ljubavi, otkrio šta mu je bivša uradila

Ivan Simić koji je poznat javnosti iz takmičenja Zvezde Granda, progovorio je o prevari devojke sa kojom je bio dve godine u ljubavi.

Doživeo je veliku izdaju od devojke koju je voleo, dok je ona bila sa njim i još jednim dečkom u isto vreme.

- Imao sam situaciju da sam dve godine bio u paralelnoj vezi, sa devojkom i sa još jednim likom očigledno, a ni taj lik nije znao. Ljudi su ispratili tu dramu i Baka Prase je podržao. Pazite dobro devojke šta pričate i pazite dobro momci kad vam kaže da ide u Istanbul, da li je tamo ili je u Dubrovniku? - govorio je i otkrio da je usledio pakleni plan za osvetu i to u dogovoru sa tim drugim dečkom sa kojhim je bila u isto vreme:

- Ne volim kada me neko izigra, jer sam generalno uvek iskren. Nisam je nahvatao na delu, ja sam jako intuitivna osoba jako tako da... Ako nešto traje, svaka laž se negde sazna. Uvek sam iskren, a i kada nešto nisam uradio ispravno nikada nije bilo zlonamerno. Negde se to saznalo, sastali smo se taj lik i ja pa smo je sačekali na piću. To nije bila osveta, to je bilo suočavanje. Kad zatvoriš jedna loša vrata, uvek ti se otvara neka druga.

