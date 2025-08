Otvorila dušu: Zorana Pavić nikad iskrenija o vezama, jedna stvar i plaši: Umreću željna ljubavi...

Pevačica Zorana Pavić uvek širokog osmeha razveseljava publiku, kao i svoje prijatelje. Ali da nije sve u njenom životu tako veselo i sama je jednom prilikom otkrila kada je pričala o svom ljubavnom životu.

Zorana Pavić jednom prilikom i sama je pričala o svojim ljubavima kada nije mogla da zadrži suze. Ona je tom prilikom otkrila i da je imala dve ljubavi, ali i da iako one nisu opstale, da se ponovo rodi sve bi isto uradila.

Zorana je o detaljima iz svog privatnog života i to onim najintimnijim tada govorila kroz suze.

- Evo nešto što ću prvi put u svom životu reći, ali ja sam zaljubljena u ljubav. Mislim da, iskreno vam kažem, da ću umreti željna ljubavi. Ali, ne u smislu da je nisam dobila, ne, zaista sam bila voljena. Ja nisam kalkulant, nisam neko ko ulazi u nešto i razmišlja o posledicama, mene to uopšte ne zanima, mene zanima dok sam ovde da doživim ljubav. Zato kažem da sam zaljubljena u ljubav. I da se ponovo rodim, ja bih ta dva čoveka ponovo volela. Samo što ne mislim da su se baš ponašali viteški, ne muški, šta znači muški, viteški i ljudski, zato što smo se razišli tako da su oni nestali, kao fantomi. A ja sam, iako sam blizanac u horoskopu, pa bi se reklo da sam tako lepršava, ja to sve jesam, ali ja sam jedno duboko emotivno biće koje kada bi mi neko ponudio operaciju šta da amputiram, ja bih amputirala svoje emocije, da ih smanjim malo, zato što je to u mom slučaju stvarno pojačano - ispričala je iskreno Zorana u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" kroz suze.

- Kada jedan čovek voli i pritom sa druge strane nema samo ženu koja mu je želja koja mu je ljubav nego ima prijatelja, čoveka, a pritom se bavi zanimanjem gde moraš da budeš tako na visini zadatka, da budeš spreman, zašto takav čovek nestane kao fantom, zašto nema petlju? Malo više sam analitična, volim sve da stavim u određene foldere, zašto taj čovek to nije uradio na lepši način, šta znači samo nestati iz nečijeg života? Zašto se to tako radi, a pritom je neko ko je u svojoj profesiji ko je veoma cenjen - ispričala je Zorana i dodala:

- Reći ću vam iskreno, to je jedna rana, jedan ozbiljan ožiljak. Ja nemam strah od rastanka, ceo život se rastajem i plačem, ali uglavnom plačem sama... Mislim da je privilegija ove emisije i mog poverenja, da to sve tako pustim... To je jedan ozbiljan ožiljak kog bih volela nekako da se rešim. Zato sam i naglasila, to nije bila jedna trivijalna muško-ženska povezanost nego su to bili ljudi koji su se voleli i poštovali.

Zorana je jednom prilikom pričala i o majčinstvu i istakla da bi dete rodila isključivo iz velike ljubavi, a ne samo kako bi se ostvarila u ulozi majke.

- Dete bih rodila samo čoveku kojeg mnogo volim i koji mene voli. Nisam od onih ljudi koji se s nekim dogovore i kažu: "Hej, hajmo sada da pravimo dete!" Pa ne pravimo bicikl, nego živo biće. Za mene je dete plod ljubavi, a ne stvar. Nije bilo moguće da dobijem decu sa onima koje sam mnogo volela, nije važno iz kojih razloga - pričala je ona za medije.

Inače, Zorana je ranije govorila o usvajanju deteta.

- Što se tiče usvajanja, sem što to nije jednostavna priča tu mora da postoji dva roditelja. Mislim da je Sergej Ćetković to uradio i svaka mu čast, ja mislim, da, da, čak mislim i dvoje dece ajde da ne govorim ne proverene informacije i svaka čast - rekla je.

Autor: N.B.