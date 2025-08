Bili smo u šoku kada smo saznali da ćemo dobiti blizance: Ivana Pavković progovorila o braku i deci, otkrila ko je strožiji roditelj Petar ili ona

Ljubav između Ivane Pavković i Petra Mitića rodila se još u takmičenju "Zvezde Granda".

Danas oni važe za jedan od najskladnijih brakova na estradi. Iako se Ivana odlično snašla u ulozi majke, nedavno je priznala da joj nije bilo ni malo lako.

- Prvenac ima sedam godina, a blizanci godinu i po. Iskreno, život ti se bukvalno promeni za 360 stepeni, dosta je tu odricanja i imaš mnogo manje slobodnog vremena. Meni je bio šok sa prvim detetom, posebno prvih godinu dana - priznala je pevačica, a potom otkrila kako se snalazi sa blizancima, Vojinom i Vukom.

- Sa njima smo nekako već ušli u rutinu i mnogo smo lakše prihvatili u smislu organizacije, ali roditeljstvo je svakako veliki zadatak - rekla je pevačica.

Na pitanje ko je stroži roditelj, ona ili Petar, Ivana je odgovorila sa osmehom.

- Trudim se da budem stroga mama, ali više je Petar veštica! - istakla je ona.

Pevačica priznaje da ih vest da će dobiti blizance potpuno šokirala.

- Nismo znali da postoji mogućnost da imamo blizance. Moja baka, mama od moje mame, imala je njih devetoro braće i sestara, a njene dve rođene sestre su bile bliznakinje. Međutim meni to niko nije rekao, nekako nikada nismo pričali o tome. Kada smo saznali da nosim blizance bili smo u šoku i nije nam palo na pamet da to može da nam se desi - priznala je Ivana i otkrila da je najstariji sin nasledio talenat za muziku od nje i Petra.

- Vujadin je jako talentovan za muziku, iako mi nismo insistirali. Voli klavir, gitaru i bubnjeve, ali baš je ozbiljno sa zagrizao. Po ceo dan svira klavir, ustaje i budi se sa klavirom - rekla je Ivana.

- Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka, a nas dvoje u tom momentu u krevetu. I to je činjenica, normalno, muž i žena u krevetu. Mazili smo se, češkali, pričali, i Ivana me zbunjeno pogledala i kaže mi se razvodimo. Rek'o pa dobro, i to je okej. Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno. Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode - rekao je Petar Mitić.

Pevač je nedavno govorio o razmiricama u braku.

- Nećemo da se lažemo da je sve idealno, mada smo u poslednje vreme baš zauzeti i nemamo ni vremena da se posvađamo, ali to uvek budu neke glupost - objasnio je Mitić o sa osmehom progovorio o razlogu poslednje svađe.

- Evo ja ću da vam ispričam. Poslednji put sam se svojski trudio da smirim svoju ženu jer je bila opterećena slavljem za prvi rođendan blizanaca, žensko kao žensko. Želela je da sve bude pod konac ali to tako ne može - kroz smeh je ispričao, dok se Ivana našalila da je samo reč o njenoj bezazlenoj histeriji.

- Da li ti je nekada pretila razvodom u svađama? - bilo je jedno od pitanja na koje je Petar u sekundi odgovorio odrično, međutim Ivanina upadica je mnoge iznenadila.

- On ume svašta nešto da kaže u tim trenucima (smeh) Inače ja sam mirnija, a on je temperamentan - našalila se pevačica za "Grand".

