MOLIO SAM BOGA DA MI USLIŠI MOLITVE! Husa s knedlom u grlu progovorio o smrti majke, Džeju i novoj porodici: Bilo je teško...

Husein Alijević, poznatiji u javnosti kao Husa Beat Street sa izabranicom Andreom živi pravi idiličan život, a njihova najveća radost je ćerka Hana.

U razgovoru za “Blic” Husa nam je pričao o gubitku majke, pesmi koju je komponovao za Džeja, ali i porodičnoj intimi.

- Kod nas je harmonija, melodija, tonovi, muzika. Ostavio sam katanac ljubavi još na početku veze sa Andreom. Rado se vraćam u Vrnjačku Banju, dolazimo i po dva, tri puta godišnje. Ljubav cveta, dobili smo Hanu i sada je malo luđa situacija, ali između nas dvoje se ništa nije promenilo - kaže on.S obzirom na to da ima dva brata, Husa je priželjkivao da dobije ćerku, što mu se i ispunilo.

- Za moje uslove, ja sam se jako kasno ostvario kao otac. To je bila jedina moja neispunjena želja. Kao čovek sam patio za detetom, molio sam Boga da usliši moju želju da imam ćerku, jer imam dva mlađa brata i on mi je to ispunio. Imam stariju ćerku Doru koja ima 17 godina i Hanu, koja će uskoro napuniti četiri godine. Ponosan sam tata dve prelepe devojčice. Ja sam veoma emotivan i uz mene idu baš ženska deca - kaže on, ističući da je veoma popustljiv prema ćerkama:

- Tata je ekstremno popustljiv. Trudim se da složim neku ljutu facu, ali ne vredi. Može da mi se obije o glavu, ali za šta deca služe nego da ih razmaziš. Ne verujem da ću da im dopustim sve u životu, ali biće mi teško da im branim neke stvari za koje mislim da roditelj zabrani deci. Nosim se mišlju da iz ljubavi u porodici sve kreće i ako ih obaspeš ljubavlju, onda ne može mnogo da se skrene sa tog životnog puta. A ako ih razmazim? Pa, biće teško njihovim muževima.Supruga Andrea mu je veliki oslonac u svemu što radi, a kako kaže, osvojila ga je prirodnošću i time što je dobar čovek.

- To su ljudske vrednosti, ona je baš dobar, emotivan čovek. Vrlo smo slični. Kažu: “Suprotnosti se privlače”, ali mislim da nije tako, sličnosti se privlače. Porodica je stub svega, a ona je čovek sa kojim živim i sa kojom osećam porodicu i to me ispunjava i olakašava mi profesionalan život. Nisam glumac, ali igrao sam glavnu ulogu, naš posao je jako težak, sa puta na put, bole leđa.

Odlazak majke

Početkom godine Husa je izgubio majku, a njen odlazak mu je teško pao, često je plakao, a kako ističe, i dan-danas često ima potrebu da je pozove.

- Živimo u teškom svetu, malo mi je žuta krštenica, pa pamtim i ove naše ratove, pogađa me sve što je tužno i teško i što se dešava ljude oko mene. To sve osećam i to utiče na mene. U martu sam izgubio majku, bukvalno u tri meseca. Još uvek dolazim sebi. Ona je bila moj oslonac, vojnik, čovek koga uvek mogu da okrenem. Još uvek mi se dešava da negde pođem i krenem rukom ka torbici da je pozovem i kažem joj. “E mama, jesi li me gledala?”. Ne mogu da shvatim da je nema. Zahvalan sam Bogu što sam je imao. Za nju je prošla godina bila veoma dinamična, moja braća i ja smo joj doneli mnogo radosnih vesti, doživela je lepe trenutke, ali je sa moje strane je bilo mnogo suza, ali život ide dalje. Kad imaš decu, imaš za koga da živiš, za koga da se boriš. Svi koji su izgubili roditelja znaju kako je to.

Pesma “Bioskop” je bila namenjena Džeju

Nedavno je u etar izašla i Husina pesma “Bioskop” koju je on zapravo namenio i pravi za Džeja, ali, naposletku ju je, posle više od 20 godina on snimio.

- Ja sam je komponovao početkom 2000-ih, radili smo tu pesmu za Džeja, on ju je uz gitaru pevao. To su bila druga vremena kada nismo imali mobilne telefone da bi se tako nešto zabeležilo i to je stajalo u vazduhu da će on to snimiti, ali je nije snimio. Sada kada sam igrao u filmu, prilikom druženja sa prijateljima u glavi mi je došla pesma koju sam sa Kaćom radio za Džeja i shvatio sam da ta pesma sudbinski mora da dođe do publike. Evo koliko je već u etru, ljudi su je osetili, kapiraju tu emociju. Srećan sam što ta pesma više nije u fioci - rekao je Husa.

Autor: M.K.