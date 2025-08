SNIMA SE DOK PLAČE KAO KIŠA! Influenserka ne zna šta radi nakon što joj se ZAVRŠIO ODMOR: Posle pet godina rada... (VIDEO)

Hrvatska influenserka i glumica Tena Sakar Vukić objavila je na Instagramu snimak u kojem se rasplakala, priznajući da nakon povratka sa odmora nije mogla da se seti kako da spoji kablove za mikrofon koje godinama koristi svakog dana.

Tena, koja otvoreno govori o životu sa bipolarnim afektivnim poremećajem, opisala je momenat potpune blokade.

- Kada shvatiš, posle pet godina rada kao influenser, da ti je mozak stao i da si digitalno dementan jer ne možeš da povežeš tri kabla za mikrofon koje si koristila skoro svaki dan poslednje četiri godine, a sada si bila dve nedelje na odmoru i mozak ti ne radi - objasnila je Tena.

- Pa od jada snimiš sebe kako plačeš i objaviš još jedan video za još digitalne demencije. A na kraju pitaš ChatGPT kako da ih povežeš. Prava drama - dodala je u videu koji je privukao pažnju pratilaca jer u istom plače kao kiša.

- Izgleda smešno, ali zapravo je zabrinjavajuće - navela je uz video, a mnogi su joj u komentarima slali poruke podrške i poručivali da je ono što joj se dogodilo sasvim normalno.

"Toliko toga se skupi kroz život..."

Pratioci su joj odmah pružili podršku.

"Meni pomaže da se isplačem. Razumem sve. Toliko toga se skupi kroz život. Podrška od srca", "To je skroz u redu, svima nam se to dešava nakon godišnjeg, ne znam da upalim kompjuter, zaboravim sve šifre i lozinke, ali to je super jer pokazuje da sam se na odmoru stvarno isključila od posla" i "Tačno znam taj osećaj. Drži se", navodili su joj pratioci.

Autor: M.K.