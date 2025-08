LUNIN DEKOLTE PUCA! Đoganijeva ponela smelu odevnu kombinaciju, a između grudi samo KONČIĆ (FOTO)

Rijaliti učesnica i jutjuberka Luna Đogani ponela je smelu odevnu kombinaciju, koju je pokazala na društvenim mrežama.

Snimala se iz različitih uglova, a u prvom planu bio je njen dekolte.

Končić između grudi, go stomak, bujni dekolte i gola leđa, sve ovo smo mogli da vidimo u Luninoj objavi. Pozirala je poput modela, te dobila sijaset komplimenata od pratilaca.

Korigovala nos, grudi, usne...

Luna, podsetimo, otvoreno govori o estetskim korekcijama, poput povećanja grudi, o čemu se naširoko govorilo i pisalo.

- Želja mi je bila da uvećam grudi, to sam uradila i nisam se pokajala. To nije bila moja potreba, ali sam se na taj korak odlučila jer sam verovala da ću bolje da izgledam. Devojkama bih preporučila da operišu grudi samo ako su 100 odsto sigurne u to i ako će to da utiče da im se popravi samopouzdanje - navodila je ona ranije.

Korigovala je i usne i nos, o čemu se takođe pričalo.

Autor: M.K.