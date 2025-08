Boža Džons oštro o raskidu Saleta i Ree: Otkrio kakav je plan imao Luks, sve pošlo po zlu... (VIDEO)

Nije bilo onako kako je planirao!

Boža Džons otkrio je u emisiji ''Farmeri - Narod pita'' kakav je plan imao Sale Luks u rijalitiju, pa progovorio o njegovom raskidu sa Reom.

- Sale se zavozao, mislio je da će rijaliti trajati tri meseca, on je s vrata išao na to da bude intiman sa jednom, drugom, trećom devojkom... On je probao kod Elene, išao je da je na to, ali je ona pokazala odbojnost, onda je otišao i uzeo daj šta daš... Nije imao prođu i onda je bilo daj šta daš. Onda je probao sa Reom - rekao je Boža i dodao:

- Kad je sve puklo onda su se spajali, kad smo izašli došli smo na to. Kad su izašli napolje i ona videla kakav je Sale zapravo, Rea ne može njega da u tome ispati. Čudi me da on Reu već nije navukao na porok... poručio je Džons.

