HARALA JE DEVEDESETIH, A DANAS PREVOZI PUTNIKE! Popularna Lina Bumbar otkrila kako živi, pa se pohvalila: Postala sam baka u 43. godini (FOTO)

Lina Božović Marković je devedesetih godina uživala veliku slavu nakon što je snimila pesmu "Bumbar", a onda je u jeku popularnosti nestala sa scene.

Lina Božović Marković danas živi porodičan život i može sa sigurnošću da kaže da će se vratiti ponovo na scenu. Devedesetih je bila popularna na dens sceni, a danas ima potpuno drugačiji posao.

- Bavim se organizacijom i prevozom putnika, transportom klijenata iz jednog grada u drugi - rekla je pevačica. Kako je dodala, ne žali zbog ničega u životu i smatra da joj je mesto bilo pored naslednica.

- Nisam se pokajala što sam otišla sa estrade, generalno nisam čovek koji se kaje zbog nečega što uradi ili ne uradi. Bavila sam se po meni, nečim mnogo značajnijim, a to je moja porodica i ćerke - rekla je ona za Kurir, a onda se pohvalila i da je postala baka.

Dobila unuče u 43. godini

- Nama je izgleda u genetici da budemo mlade bake, tako je moja baka sa 40 godina postala baba, ja sam mojoj majci rodila moju ćerku na njen tačno 38. rođendan. Nama to nije neobično, a ja sam izuzetno ponosna na tu ulogu. Sada mi je prisniji odnos sa ćerkom nego što je bio ranije iako mi je ona sada potpuno nebitna pored unuke. (Smeh) To je jedan potpuno poseban osećaj jedna nova dimenzija ljubavi. Voliš ono što je deo tebe, proizašlo je nešto iz dela tebe koji si već stvorila, a nemaš obavezu, to je posebna magija. Ne bih rekla da se voli više, ali se voli drugačije. Tu si samo da maziš, da razmaziš i da upijaš tu ljubav, to je razlika - rekla je Lina.

Lina se povukla sa estrade posle smrti ocaKada je reč o Lini, malo nakon što se proslavila, odlučila je da se povuče sa estrade, pa je u javnosti nije bilo više od dvadeset godina.

- Otac mi je umro 1997., samo godinu dana nakon prvih uspeha. Povukla sam se tada bila, ali sam nastavila da radim - kazala je Lina svojevremeno, međutim onda se desilo nešto što je iznenadilo mnoge oko nje.

