Tanja Savić otkazala nastup: Hitno se oglasila, evo šta se desilo

Pevačica Tanja Savić morala je da otkaže nastup u Cazinu zbog narušenog zdravlja.

Tanja se ovim povodom oglasila putem Instagrama i otkrila svojoj publici zbog čega je otkazala nastup.

- Dragi moji, toliki sam put prešla do Cazina da bih večeras ležala u hotelu sa temperaturom. Toliko mi je krivo. Sve sam pokušala, i primila infuziju pre nego što sam pošla ali temperatura je i dalje visoka. Jako mi je žao. Nadam se da me razumete - napisala je ona.

Podsetimo, 11 godina mlađi Muki zaprosio je Tanju Savić početkom maja.

- Kad mi se čini da je teško stanem i kažem sebi da mogu ja to. Moje emocije mnogo zavise od mog partnera, meni kad ne ide u ljubavi oseti se preko kamere, a i na mom koncertu. Kad je sve u balansu to se vidi. Kako zračimo takvog muškarca i privlačimo u život. U ovim godinama privukla sam ovakvog, ne znači da sam pogrešila u godinama kad sam grešila. Moraš da znaš da bi kasnije znao da ceniš, to se privuče i dođe kao kruna. Pojavi se zaslužena osoba koja vas zaslužuje. Može da se priča o stvarima, a da bude lepo i kad je tišina, a najvažnije je da se oseća mir i spokoj - rekla je Tanja, a onda pokazala verenički prsten i otkrila detalje veridbe.

Autor: N.B.