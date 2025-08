'Plakao sam, ne stidim se' Godinama ga nije bilo na sceni, a onda se vratio i progovorio o estradi: Evo zbog čega se povukao

Pevač Boris Režak godinama se nije pojavljivao u javnosti, a onda se vratio na estradu i sada je progovorio o svemu.

Boris je prvi put otkrio razloge zbog kojih se bio povukao sa scene.

- Meni je zapravo postalo zanimljivo u poslednje tri godine, kada sam doneo odluku da idem do kraja. Znači: da se baš trudim, da mnogo pišem, mnogo snimam, i da mnogo nastupam... onda se sve otvorilo! Na početku sam se, u jeku popularnosti i hitova kao što su "Anđeo" i "Pokora" malo povukao, jer mi se nije dopadala muzička scena, ne dopada mi se ni sad. Sada se ne obazirem na to, samo gledam svoja posla i trudim se da stvaram nešto što je lepo. Motivacija su mi bili moji klinci, moje troje klinaca, jer hoću da ostavim trag u muzici. To mi daje snagu da ponovo svaki dan stvaram, da širim lepu energiju i da uživam u životu - priča on.

Režak priznaje da mu je pesma "Gospodska ulica" pomogla da se vrati na scenu.

- Malo mi je i čudno, postalo je viralno kod mlađe publike, koja izvodi pesmu duplo brže! Ta "Gospodska" je... uh... mogu samo da kažem da sam zahvalan! Ta "Gospodska ulica" mi je vratila karijeru na velika vrata! Plus ta odluka, nove pesme... i onda svih 60 i nešto pesama studijskih koje sam do sada uradio, to se opet sve vratilo i ljudi ih opet slušaju i vole. - Mislim da se upornost isplati. Isplati... ne materijalno, nego u smislu nekog duševnog mira. Da ti judi to što radiš uzvrate i da vole to što radiš i da dobijaš sa njihove strane nekakav "feedback", neku lepu energiju, podsticaj da nastaviš dalje. Eto, to je jedan od razoga zbog kojih sam nakon MTS-a doneo ovu odluku da idem daje i da radim Sava Centar. Čovek mora da poštuje svoju publiku i da ih ne izgubi. Da sve učini da mu se ponovo vrate. Ja sam sve učinio na svoja dva koncerta u MTS Dvorani da ih oduševim, i mislim da sam u tome uspeo. Jako mi je interesantna bila devojka koja je došla sa momkom koji ne zna nešto mnogo o meni, ali su mi pisali i zahvalili se, i oni će sada ponovo doći. Ja njih ne smem da razočaram, ni njih ni sebe. Ja uživam u tome! To je neki smisao mog života u kome je sve bilo podređeno muzici.

On ne krije da je veoma emotivan i da je pred nastup plakao.

- Rituale nemam, barem ne neke koje bih izdvojio, ali znam da kad sam radio Banja Luku, taj dan sam plakao pre koncerta. Ja se ne stidim tih stvari. Meni su suze lekovite, meni je to okej. To znači da sam živ čovek! Osećam tu publiku i volim to što radim. Bilo bi loše da sam plakao na koncertu! I to je okej, ali trebalo bi to izbegavati, kako bi se zadržala neka lepa energija.



Autor: N.B.