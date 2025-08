Odmah sam rekla bićeš moj muž i otac moje dece: Pevačica se obratila suprugu na poseban dana: Imali smo padove, ali...

Pevačica Rialda Karahasanović nedavno je dobila ćerku sa 11 godina starijim biznismenom Elvisom Biberovićem sa kojim danas proslavlja godišnjicu ljubavi.

Rialda Karahasanović je na svom Instagramu podelila niz fotografija sa suprugom kojem se obratila emotivnim rečima i otkrila nepoznate detalje njihovog poznanstva.

- Nekoliko dana nakon što smo se upoznali, rekla sam mu: "Bićeš moj muž i otac moje dece". Nešto u meni je jednostavno znalo. Način na koji si me gledao, na koji si govorio, kako si bio miran i siguran - osećala sam se sigurno, viđeno i kao da me potpuno razumeš. Bio si najzgodniji, najpametniji, najšarmantniji muškarac kojeg sam ikada upoznala. Pravi alfa u svakom smislu te reči. A sada, dve godine kasnije, mi smo tačno tamo gde sam rekla da ćemo biti. I dalje si sve to, samo puta 10 - napisala je ona i dodala:

- Kao i svaka veza, imali smo svoje uspone i padove. Definitivno nije 50/50 (i ne, ne govorim o podeli računa), ali ljubav je obećanje - da ćemo nastaviti da podsećamo jedno drugo na našu vrednost, da svakodnevno radimo na našoj vezi i da budemo najbolja i najzdravija verzija sebe - posebno za našu G. Hvala ti što si sve što jesi - i što si učinio da se osećam kao kraljica, jer ti zaista jesi kralj.

Rialda je otkrila da se porodila carskim rezom, ali je imala krizne periode nakon porođaja.

- Hormoni nisu zezancija, mene je uhvatilo od sredine trudnoće. Dešavalo mi se da se igram sa detetom, pa plačem, tako je bilo dva meseca posle porođaja, ali Bogu hvala nije dalje išlo.

- Tokom trudnoće sam bila otečena, bila sam na moru, plivala, šetala, trenirala, ali ništa mi nije pomoglo. Brzo sam smršala jer je sve to bila voda.

Ona je rodila devojčicu sa 32 godine, a jednom prilikom je otkrila da je tada osetila da je vreme da postane majka.

- Kad god ti osetiš da treba je pravo vreme. To je tvoja odluka i svaka čast svakoj ženi jer nije lako. A ako ne budeš spremna i to je okej. Meni je trebalo 32 godine da se odlučim na jedno i nigde zakasnila nisam. Žene danas rađaju i u četrdesetim -rekla je.



Autor: N.B.