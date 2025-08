Ana Ivanović danas ima dva biznisa, a sa 28 godina je otišla u penziju: U Beogradu slavila s Bastijanom, a samo par godina kasnije pukla ljubav!

Ana Ivanović razvela se od fudbalera Basijana Švajštajgera, što je potvrdio i njen advokat za za Nemački "Bild".

Bivša teniserka, koja je u sportsku penziju otišla sa 28 godina, 2016. godine, danas je poslovna žena, koja ima dva biznisa od kojih zarađuje.

O svojoj teškoj odluci da prestane da igra tenis i javno je govorila.

– Donela sam tada, pre šest godina, zaista tešku odluku. Ali nikada nisam zažalila. Odlazak u penziju jeste teška stvar, ali to ne znači da mi tenis posle svega nije i dalje ostao velika strast – rekla je Ana Ivanović.

Te 2016. godine, Bastijan i Ana su njenu "penziju" i praznike slavili u Beogradu, kako su tada pisali mediji.

Njihov izbor bila je tada Skadarlija, te su se razonodili uz hranu, piće i muziku.

Naime, advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika". Inače, nedavno su javnost preplavile fotografije koje je objavio nemački magazin Bunte na kojima je Bastijan Švajnštajger u Grčkoj sa Bugarkom.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - rekla je tada Ana Ivanović i spomenula tada šnjeg supruga.

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - dodala je nekadašnja prva teniserka sveta u podkastu "Alesto".

