Ma ko je ta Marija Šerifović? Haos: Desingerica se ostrvio na starije kolege i ne popušta, novi rat na pomolu!

Reper Dragomir Despić Desingerica se iznenadio kada je dobio pitanje o Mariji Šerifović i tom prilikom je rekao da ne zna ko je ona.

Dragomir Despić Desingerica trenutno boravi u Crnoj Gori gde radi punom parom. Desingerica je sada za govorio o svojim nastupima, ali i "Pinkovim zvezdama" u kojima će biti član žirija od septembra..

Kako protiče letnja turneja?

- Jurcam, radim, putujem, malo spavam. Pevam na USB. Malo di-džej vrti, malo ja pevam i to je to (smeh). Nema para od ovog posla. Nema, nema, mi skromno živimo. Samo ono što je nužno, a to je da se pojede, popije, neko belo vino, neki rakovi i to (smeh). Nije, skromno ga živimo mi, nismo nešto mnogo poznati pa da možemo da zarađujemo, tako da ono...

Je l' se deca i dalje pecaju na tvoje trikove?

- Nema tu trikove, nisam ja mađioničar. Nisam ja Big Lale. Ja pravim muziku. Ja to tako radim, sviđa im se, vole ljudi. Ja pravim dobru žurku. Nebitan je performans tu, nisam ja igračica, nego, ja pravim dobru žurku. Da dođu zbog performansa imali bi stolice i ljudi bi sedeli i gledali performans. Kapiraš? Ne, oni se provode, došli su na žurku. Ti kad dođeš na performans onda stojiš, gledaš šta to neko radi. Ja nisam video baš da neko sedi i gleda šta radim, nego se lupaju glavom o zid, ako treba.

Postaješ član žirija "Pinkovih zvezda", kako je došlo do toga?

- Ne znam, to je bio njihov izbor da ja budem prvi. Da budem neko sa kim će da se dogovaraju. Tako ide, tako priliči jednoj ovakoj ličnosti. Tako da u principu, ne znam, oni su u svojim nekim dogovorima došli do toga da sam ja dobra opcija za te stvari. Malo smo sastančili, ispričali se, videli moje viđenje, pa njihovo... U principu, biće to dobro, biće drugačije sigurno nego što je bilo bilo šta drugo zato što je drugačije vreme. Određeno vreme mora da prati određena muzika i određeni žir i određene popularne stvari, tako da, generalno sad neki koncepti koji su bili i formati tih emisija, da kažemo televizijskog karaktera nisu možda imali taj neki moderniji malo i urbani pristup. Tako da i mene zanima kako će to izgledati iskreno i ja ne znam, ja te stvari radim spontano i zanima me baš da vidim kako ću se snaći u toj ulozi žirija i ostalo. Da sam merodavan, merodavan sam.

Šta kolege kažu, jesi li merodavan da budeš član žirija?

- Nisam nešto pričao s kolegama, ne znam još tačno ko će sve biti tu. Još većamo ko će da bude, šta će da bude, kako će da bude, ko je najbolji za takav format emisije. U principu, sigurno neće biti neko ko nije merodavan za to mesto, jer ja prvi ne bih radio takvu vrstu emisija gde će to da bude, da kažeš, da sedim za istim stolom sa nekim ko nema rezultat.

Koga bih voleo da vidiš u stolici pored tebe u Pinkovim zvezdama?

- Bilo koga ko je merodavan za to mesto, zaista bilo koga, niko konkretan.

Možda Mariju Šerifović?

- Ko je to? Ima mesta za sve ljude, šta vam je, ko je ta Marija Šerifović? Na ovom svetu ima mesta za sve (smeh).

