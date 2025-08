Ovo je dom Mirke Vasiljević: Sve je u minimalističkom stolu, a evo gde glumica provodi najviše vremena (FOTO)

Glumica Mirka Vasiljević i bivši fudbaler Vujadin Savić, iako su godinama deo javne scene, uspešno uspevaju da razgraniče privatno od poslovnog, te javnost tek po nešto saznaje o njihovom porodičnom životu.

Njihov dom u kojem odgajaju četvoro dece nikada nisu otvorili za javnost, sve do sada. Naime, njihov stan primer je organizovanosti i stila i odražava ga minimalizam i funkcionalnost, a glumica je sada odlučila da otkrije nekoliko kutaka.

Dnevna soba odiše prostranošću, dok se u trpezariji nalazi šank i veliki sto za ručavanje. Sve je uređeno moderno, ali sa osećajem topline i domaćinske atmosfere.

Iako je najmlađe dete u porodici Savić tek trogodišnjak, a porodica ima i malog krznenog člana, psa, dom je besprekorno uredan. Igračke nisu razbacane, već je svaki predmet na svom mestu.

Dom Mirke i Vujadina nije samo estetski prijatan, već je i mesto gde se neguje porodična ljubav i zajedništvo. Uređenje koje prati poslednje trendove samo je šlag na torti ovog porodičnog gnezda u kojem se svaki član oseća voljeno i važno.

Majka Mirke Vasiljević, Mirjana Vasiljević je direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološke usluge i usluge vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore.

Mirjana je svojevremeno u razgovoru otkrila kakav je njen posao.

- Kontrole letenja različitih zemalja moraju da budu usklađene, sve mora da bude harmonizovano i bez zastoja zato što avioni ne mogu da stanu na granicama. Iz tog razloga i kontrolori moraju da budu maksimalno fokusirani, pa su i smene takve da u okviru radnog vremena mogu u kontinuitetu da rade najviše dva sata. U vreme najgušćeg saobraćaja tokom letnje sezone čak i samo jedan sat, nakon čega sledi obično sat vremena pauze. To su uslovi koji omogućavaju kontrolorima da rade svoj posao najbolje moguće i da obezbede tri glavna elementa: bezbednost, redovnost i ekspeditivnost vazdušnog saobraćaja u situacijama kada oko 3.000 aviona dnevno preleti preko našeg neba - opisala je Mirjana jednom prilikom posao kontolora letenja.

U svojoj 15. godini opredelila se za vazduhoplovstvo. Nakon prakse u srednjoj školi u kontroli letenja prošla je regrutaciju i od asistenta na sektoru, preko svih pozicija u Sali na sektoru, specijaliste, instruktora, šefa odeljenja, načelnika, stigla do sadašnje funkcije.

Glumica je nedavno progovorila o braku i odnosu sa Vujadinom.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, imaju drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala i tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - rekla je Mirka za podkast "Sisterhud".



