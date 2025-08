Mazi tigrove i iguane, poseduje nekretnije po svetu, a kafu nije platio kolegama: Darko Filipović troši kao milioner, pevači ga urnisali komentarima

Darko Filipović našao se u centru skandala nakon što ga je supruga Jasmina navodno prevarila sa njegovim drugom, pa je posle 12 godina usledio razvod braka.

Naime, kako se mediji ranije pisali, u periodu korone mnoge javne ličnosti sa estrade mesecima su se žalile što nemaju nastupe i ne zarađuju, a baš tada osvanula je vest u domaćim medijima da je pevač Darko Filipović rešio da uloži u nekretnine u Grčkoj, te je kupio dva stana u blizini Soluna, koje izdaje i od toga sebi obezbeđuje lep život.

Darko se više puta hvalio luksuznim životom, na mrežama pokazivao kako jede školjke, mazi tigrove...

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - rekao je Darko tada.

Nemanja Nikolić prokomentarisao je jednom prilikom vest da je njegov kolega kupio dva stana u Grčkoj i tom prilikom isprozivao Darka.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić jednom prilikom.

Podsetimo, o ljubavnom životu pevača Darka Filipovića se dosta pričalo, a njegov razvod od supruge Jasmine bio je jedna od glavnih tema javnosti nakon što ju je suprug optužio da ga je varala sa njegovim prijateljem. Međutim, to ga nije mnogo potreslo jer, sudeći po objavama na društvenim mrežama, živi lagodno, posećuje egzotične i skupe destinacije, na kojima degustira škorpije na žaru, mazi tigrove i iguane po plažama i pokazao kako je mazi i uživa u njenom društvu.

U Grčkoj je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je ukrao 1,25 miliona evra iz prostorija nemačke kompanije. U pitanju je navodno Robert S, ljubavnik Jasmine Filipović, bivše supruge pevača Darka Filipovića.

Robert je, kako pišu domaći mediji, hteo da pobegne iz Grčke, a tokom provere pasoša je utvrđeno da je za njim raspisana evropska poternica nemačkih vlasti.

Pljačka se u koju je on navodno umešan, kako su ranije navodili mediji, dogodila u oktobru 2022. godine.



Autor: N.B.