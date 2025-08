Ana nekoliko sati pre Rastino hapšenje otkrila ko sprema tortu za njihovu ćerku: Ovo je bio plan za Tarin rođendan

Ana Nikolić sinoć je nastupila u Crnoj Gori, a pred početak nastupa je govorila o aktuelnostima iz privatnog života.

Ana je dala izjavu za domaće medije, pre nego što je saznala šta se desilo sa Rastom, i na samom početku otkrila zbog čega je kasnila u klub.

- Čekali ste me jer sam se svađala sa svima, nisam nešto raspoložena. Šalim se, kasnili su nam letovi - kroz smeh je rekla pevačica i dodala šta bi promenila da je "predsednik estrade".

- Kandidujem se za predsednika. Da sam predsednik estrade moja parola bi bila: "Budite majke, ne budite pevaljke". Ko oženi pevačicu, sahrani ga opština i da jedete bez hleba da bi bili zgodni - kroz osmeh je poručila.

Ana je u braku sa Stefanom Đurićem Rastom dobila ćerkicu Taru koja danas proslavlja osmi rođendan.

- Tari je rođendan i prvim avionom se zbog toga vraćam za Beograd jer onda ona putuje na more. Onda sam jurila, potpisivala ovlašćenja, jurila torte, lutke, nakaze neke... Imam ja i svojih problema - rekla nam je Ana koja kaže da Tari žurke sada pravi tata.

- Tortu sam lično ja pripremala, ne Rasta. Svake godine se mi dogovaramo ko će praviti rođendan. Uglavnom sam ja pravila žurke, on je prepisao brojeve telefona, pa sada ih on pravi, a ja dođem kao gost samo. Uzela sam joj danas haljinu, cipelice, mašnicu... Tara liči na mene, ista je ja - istakla je ona.

Sa Anom je došao i njen dečko, kompozitor Goran Ratković Rale, sa kojim ima turbulentan odnos.

- Meni je sezona top. Rale je sa mnom, ali to ne znači da je sve u redu. Kod nas nikada ništa nije u redu i sve je u redu, tako nekako. On je meni uvek saradnik, uz to mi je i emotivni partner. Ne valja ni kao jedno, ni kao drugo, ali nema se izbora. Šalim se, on je najbolji kao sve, sem kao partner meni lično. Ne mogu da ga promenim jer ga volim, kada prestanem da ga volim promeniću ga.

Reper je, kako mediji prenose, uhapšen zbog posedovanja narkotika.

U Makedoniji se odigrala filmska akacija pripadnika policije koji su priveli repera ispred hotela kada je krenuo na nastup u jedan klub. Kod Raste su pronašli marihuanu, a potom su naložili da se obavi pretres njegove hotelske sobe.

Autor: N.B.