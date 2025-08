Ljudi ostaju u lažnim brakovima zbog... Ruška Jakić progovorila o prevari muža: Imao je 24 sata da..

Ruška Jakić poznata je po tome što bez dlake na jeziku govori o svom ljubavnom životu.

Čuvena novinarka se prisetila prevare svog supruga i otkrila kako je rešila kompletan problem za svega par sati.

- Kada sam saznala da me je muž prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz života, srca, kuće i vidnog polja... To sam ja, ponavljam treba imati hrabosti i biti u stanju doneti odluku koliko god ona bila teška. Kada sam se hemijski očistila, shvatila sam da je bio problem i u meni. U početku mu je bilo lepo da bude Ruškin muž, kasnije je to bio teret. Nakon godinu dana sam ga pozvala na kafu i rekla: "Nema veze što si me prevario, važno je da si bio divan otac mojoj ćerki, moja majka te je volela više nego svog sina. Bio si dobar". Tada je on počeo da plače... - govorila je Ruška.

Ruška je prokomentarisala i današnje brakove za koju većinu smatra da su lažni.

- Kako da pljujem čoveka sa kojim imam dete, niko ga nije birao, ja sam. Odustali smo da budemo hrabri. Danas većina žena živi navodno u idealnim brakovima, a sa strane... Ja nikada nisam nikome bila ljubavnica, to je za mene poniženje. Zarad imovine i finansija ljudi ostaju u lažnim brakovima i to se prenosi na decu, generacijski se urušava porodica. "Glasam za ljubav ali se nekretnine vode na mene", tako je nastala moja čuvena rečenica - otkrila je čuvena novinarka.

Ruška je otkrila i šta je ono što joj je promenilo život iz korena i učinilo je srećnijom i prepoznatljivom.

- Kada sam 1994. godine počela da menjam svoj životni put dospela mi je u ruke knjiga "Moć podsvesti" i tada sam shvatila da sve što nam se događa je zapravo do nas samih. Mi smo prvaci sveta da krivimo druge za svoje neuspehe, a ne da se zapitamo gde smo pogrešili. Kada sam rekla prvi put "Dobro jutro lepotice" svi su mislili da sam luda pa čak i moja ćerka - rekla je Ruška

