Koliko će Rasta biti iza rešetaka? Isplivali novi detalji hapšenja

Reper Stefan Đurić Rasta sinoć je uhapšen u Makedoniji, a kako mediji saznaju, on će iz pritvora biti pušten za tokom dana, preciznije oko 17h.

Inače, reper je bio priveden zbog posedovanja narkotika, a u Makedoniji je bio zbog nastupa koji je imao zakazan za to veče. Pripadnici policije su ga uhapsili ispred hotela.

Podsetimo, tužilaštvo u Makedoniji se oglasilo povodom ovog slučaja.

u Ohridu, policijski službenici kriminalističke policije pri Sektoru za unutrašnje poslove Ohrid lišili su slobode S.Đ. (36) iz Beograda, Republika Srbija, kod koga je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana. Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici, a nakon kompletiranja dokumentacije biće podneta odgovarajuća prijava protiv njega - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Podsetimo, Rasta je 2020. godine hapšen zbog posedovanja narkotika.

- Ja to moram da kažem, moja majka je čak i u toj situaciji bila pribrana i bila uz mene u svakom momentu. I dok su me hapsili mene je moja majka grlila i tako smo se i pozdravili. Sedela je ustanu sa mnom. Ja sam bio sa lisicama pozadi, sedeo sam na krevetu, ona je sedela pored mene sve vreme i grlila me. Govorila mi je da će biti sve u redu. Ona mi je bila najveća podrška, ona mi je bila i u poseti u CZ-u - rekao je on tada između ostalog.

