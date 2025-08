Ne mogu da verujem da je sebi dopustio: Nakon hapšenja oglasio se Rastin bivši sardnik!

Ne dolazi sebi od šoka!

Poznati reper Stefan Đurić Rasta uhapšen je u Ohridu zbog posedovanja narkotika. Ovim povodom se oglasio Alen Sakić, sin pokojnog Sinana Sakića i Rastin bivši saradnik.

pročitajte još Koliko će Rasta biti iza rešetaka? Isplivali novi detalji hapšenja

- Kad? Zašto? Jooj, Bože... Baš mi je žao. Moguće da to nije njegova greška, jer on se već jednom opekao, ne bi ponovo to uradio. Sad sam u šoku, ne mogu da verujem da je to sebi dopustio - rekao je Alen za Informer. Dodao je da će pokušati da stupi u kontakt sa Rastom kako bi saznao više detalja.

Inače, Rasta je bio priveden zbog posedovanja narkotika, a u Makedoniji je bio zbog nastupa koji je imao zakazan za to veče. Pripadnici policije su ga uhapsili ispred hotela.

Inače, Rasta je dao izjavu, nakon čega će biti pušten iz pritvora, saznaje Blic iz izvora bliskog makedonskoj policiji.

Podsetimo, tužilaštvo u Makedoniji se oglasilo povodom ovog slučaja.

- Na 03.08.2025. godine u 00:10 časova, na sportskom stadionu u Ohridu, policijski službenici kriminalističke policije pri Sektoru za unutrašnje poslove Ohrid lišili su slobode S.Đ. (36) iz Beograda, Republika Srbija, kod koga je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana. Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici, a nakon kompletiranja dokumentacije biće podneta odgovarajuća prijava protiv njega - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Autor: A. Nikolić