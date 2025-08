Rasta izveden iz pritvora: Ovo su najnoviji detalji nakon hapšenja!

Reper Stefan Đurić Rasta napustio je policijsku stanicu i u pratnji policije sproveden u Osnovni sud, saznaje Telegraf.

On je čitav dan proveo u pritvoru, i to zbog korišćenja i posedovanja narkotika - tačnije marihuane.

Kako Telegraf saznaje, Rasta je u popodnevnim satima uz policijsku pratnju odveden pred sudiju.

Tamo će dati svoju izjavu, a onda će sudija odlučiti o njegovoj sudbnbini, odnosno da li će biti pušten ili će mu produžiti pritvor.

Sin Sinana Sakića i reper, Alen Sakić oglasio se posle vesti da je Stefan Đurić Rasta uhapšen u Makedoniji i istakao da će prvom prilikom pokušati da stupi u kontakt sa bivšim saradnikom.

- Kad? Zašto? Jooj, Bože... Nismo se čuli. Kad sam otišao iz studija, otišao sam. Napravio sam svoj studio, čujemo se s vremena na vreme, ali nisam išao kod njega skoro. Baš mi je žao. Moguće da to nije njegova greška, jer on se već jednom opekao, ne bi ponovo to uradio. Sad sam u šoku, ne mogu da verujem da je to sebi dopustio - kaže Alen Sakić za Informer i dodaje da će pokušati da stupi u kontakt sa Rastom.

- Naravno da ću ga pozvati, da vidim šta se dešava, da li je okej. Nismo se mi nikad svađali, samo sam otišao drugim putem. Kako da se svađam sa njim kad smo jeli i pili zajedno, proputovali smo pola sveta zajedno. Nikada nije bilo nekih teških reči.

Autor: N.Panić