Drama: Hospitalizovan poznati pevač

Roker Dejvu Edmundsu bore se za život, nakon što je hitno hospitalizovan.

Naime, on je prebačen u bolnicu nakon što je doživeo srčani udar.Popularna muzičarka, njegova supruga Karin Sesilija „Cici“ Edmunds, podelila je šokantnu vest na Fejsbuku u četvrtak, 29. jula.

- Moj voljeni muž imao je veliki srčani udar - započela je, a zatim dodala da je umro na njenim rukama:

- Umro je u mojim rukama dok sam očajnički pokušavala da ga održim u životu.

Edmunds, 81, je na kraju reanimiran nakon što su ga njegova žena i medicinska sestra reanimirale.

- Još sam u šoku i verujem da imam PTSP zbog strašnog iskustva.Veoma je očigledno da ima oštećenje mozga i teški gubitak pamćenja.

- Dejv će imati veoma dugo putovanje pred sobom ako preživi. Oboje imamo“, zaključila je Sisi.

Rođen u Kardifu, Vels, 14. aprila 1944. godine, Edmands je imao svoj proboj 1968. kada se pridružio blues rock bendu Love Sculpture.

