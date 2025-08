Uživa kao nikada: Ana Ivanović procvetala nakon razvoda, skinula se u bikini i oduševila sve linijom (FOTO)

Ana Ivanović pozirala je na plaži i pokazala vitko telo u kupaćem na egzotičnoj destinaciji, a osmeh nije skidala.

Naime, Ana Ivanović se razvela od supruga Bastijana Švajnštajgera sa kojim je u braku provela skoro deceniju i sa kojim je dobila tri sina.

Ana i Bastijan se ovim povodom nisu oglasili, ali je njen advokat saopštio da su zvanično stavili tačku na brak.

Bivša teniserka je veoma aktivna na mrežama, pa često objavljuje svoje fotografije sa egzotičnih destinacija i pokazuje kako se provodi.

Sada je objavila nekoliko svojim fotografija dok je na plaži pozirala u bikiniju koji je istakao uzak struk, trbušnjake na stomaku i zategnuto telo.

Advokat Ane Ivanović je u izjavi za "Bild", otkrio da su se Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger razveli zbog "nepomirljivih razlika".

Inače, nedavno su javnost preplavile fotografije koje je objavio nemački magazin Bunte na kojima je Bastijan Švajnštajger u Grčkoj sa Bugarkom.

Ana Ivanović sa, sada već bivšim suprugom, Bastijanom Švajnštajgerom ima tri sina.

- Posebno mi je blizak srcu rad sa decom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vreme. Pogotovo što se suočavamo sad sa razvojem tehnologije, mi se nismo rodili sa tim, ali kroz život smo morali da naučimo. To je dosta menjalo pogled na svet i pogled na nas kao sportiste i svetski poznate ljude. Sada imam te izazove kroz svoju decu - rekla je Ana i dodala da njena deca ne gledaju Tv i nemaju "ajpod" jer smatra da to prouzrokuje nezadovoljstvo. Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografija i rekli sami sebi: "Sad se osećam super?". Ja mislim nikada. Kod moje dece sam striktna, oni nemaju nikakve uređaje, ajpede jer mislim da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije jer uvek misliš da neko ima nešto bolje - rekla je Ana nedavno.

Autor: N.B.