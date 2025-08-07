AKTUELNO

PEVAČICA (59) POZIRA U KUPAĆEM: Jami pokazala telo na kom bi joj pozavidele mnogo malđe koleginice (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Jasna Milenković Jami je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i pohvalila se svojom izvajanom figurom.

Jasna Milenković Jami je pre mesec dana proslavila svoj 59. rođendan, a sada je podelila fotografiju na kojoj bi joj mnoge devojke pozavidele.

Foto: Instagram.com/jamiofficial

Naime, Jami je napravila pauzu od svih obaveza i otputovala u Egipat, gde je pozirala u plićaku.

Pevačica je na sebi imala roze kupaći koji joj je stajao kao saliven. U prvom planu je bio pevačicin struk, bez grama viška.

Foto: Instagram.com/jamiofficial

Pored toga nisu mogle proći neopaženo i njene duge, izvajane noge.

Autor: M. V.

