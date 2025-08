ISPLIVALE NAGE FOTOGRAFIJE VESNE I ĐOLETA: Svi bruje o vrelim scenama iz kupatila, a jedan detalj svima zapao za oko (FOTO)

Poznati estradni par Đole i Vesna Đogani uvek vode računa o svakom koraku u javnosti kao bi sačuvali ugled, ali svojevremeno su odigrali na kartu provokacije.

Naime, Vesna Đogani je na svom Instagram profilu pre par godina objavila fotografiju na kojoj ona i njen muž stoje u kupatilu u golišavom izdanju, što je tada iznenadilo njhove pratioce.

Vesna je na toj fotografiji pokrivena peškirom u donjem delu tela, a gole grudi je prekrila rukama, dok Đole pozira ispred supruge, reklo bi se, skroz go.

Brojni pratioci su ih tada podržali u komentarima i mahom poručili da izgledju odlično za njihove godine.

Podsetimo,Vesna Đogani je odrasla u teškom siromaštvu, o čemu je nedavno javno pričala.

- Jedno vreme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sećam se toga iako sam bila baš mala. Sećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove: “Mama, mama”, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima - ispričala je ona.

Autor: M. V.