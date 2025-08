Pevač ima svoju PRIVATNU PLAŽU u Crnoj Gori: Evo kako izgleda njegova luksuzna vila u kojoj je letovalo pola estrade (FOTO)

Plaža se nalazi u blizini njegove vile, na atraktivnoj lokaciji, zaklonjena od gužve i znatiželjnih pogleda.

Popularni pevač narodne muzike Miloš Bojanić, koji već godinama uživa u čarima crnogorskog primorja, otišao je korak dalje kada je u pitanju letnji luksuz - on, naime, poseduje svoju privatnu plažu u Crnoj Gori.

Plaža se nalazi u blizini njegove vile, na atraktivnoj lokaciji, zaklonjena od gužve i znatiželjnih pogleda.

Uređena je po njegovim željama, sa ležaljkama, suncobranima i direktnim prilazom moru, a često se može videti kako Miloš upravo tu odmara sa porodicom i bliskim prijateljima.

– Ovde imam svoj mir, daleko od svakodnevnog stresa i buke. Kažu da je ovo jedna od najlepših plaža jer pruža upravo mir. Svi znaju da nemam vreću para i da sam sve što sam zaradio uložio u nekretnine i kružio sam sa tim – rekao je Bojanić za domaći medij.

Pevač se već godinama trudi da svaki trenutak proveden na moru iskoristi za odmor, ali i za rad na novim pesmama, pa ne čudi što mu je privatna oaza postala omiljeno mesto za inspiraciju i relaksaciju.

Inače, tokom višedecenijskog postojanja na estradi mnoge Miloševe kolege volele su da dolaze baš u Baošiće, jer su na ovoj plaži prolazili mir.

Kako je i sam Miloš rekao za medije, svaku letnju sezonu godinama su otvarali Saša Popović i Lepa Brena, a rado viđeni gosti bili su i Boba Živojinović, Zlata Petrović, Zoran Pejić Peja, Goca Božinovska, Zorica Brnclik i Kemiš i drugi.

On se nedavno za medije osvrnuo na saradnju sa kolegama koji decenijama opstaju na sceni i priznao sa kim je od njih imao najbolji odnos.

-Ako izuzmemo Dragana Stojkovića Bosanca takvog kakav jeste, a najsličniji je meni, volim ga najviše na svetu, Brena, on i ja smo škrtice, malo smo više interezdžije, gledamo sve to drugačije, ali ljudi koji su mi na duši su Zoran Tutunović, Boba Živojinović i Miroljub Aranđelović Kemiš. Vidim ih kao odraslu decu u odnosu na to kakav sam čovek, to su jedne dobrice, blago njihovim ženama i blago onima koji su sa njima sarađivali. Sa svim kolegama sam u dobrim odnosima, družili smo se, moja jedina mana je što sam bio u Novom Sadu – istakao je Bojanić za domaći medij.

Autor: M. V.