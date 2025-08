'TADA JE KRENULO POLIVANJE I VREĐANJE' Sneža Kušadasi otkrila da je njen i Kristijanov SUKOB započeo zbog Dušice, on tvrdi da joj je jedino uvek POMAGAO (VIDEO)

Učesnici rijalitija "Farmeri" danima unazad intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a večeras su se u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita" našli pobednik rijalitija Kristijan Golubović i Sneža Kušadasi.

- Kristijane, kada bi morao da izdvojiš tri najvrednije ženske osobe na imanju, a li bi Sneža bila među njima? - pitala je voditeljka.

- Sneža ono što je interesuje, to i uradi dobro. Kada neki put ne ceni pomoć, onda ona uhvati i sama uradi, jer neće niko drugi. Ja sam sa njom bio u svađi, ali sam joj uvek pomagao. Samo ona to nije umela da ceni. Ona kada je izbačena, ja sam govorio da je to normalno, ona nema nikakvu podršku - rekao je Kristijan.

- Nije tačno, veče pre mog izlaska si rekao Aleksandri Babejić da me vidiš uz sebe u finalu - rekla je Sneža.

- Ona i Lakić nemaju publiku, imaju hiljadu pravih pratilaca i to je to. Spavali su dva meseca duže od mene, dok sam ja živeo, radio i ostalo, oni su hrkali - rekao je Kristijan.

- Imali smo korektan i normalan odnos dok se Dušica nije diskvalifikovala. Zamerio mi je to i onda je krenulo ono polivanje i vređanje - rekla je Sneža.

- Dušica je psihopata koja je stalno gledala u Jakšićku. Ja sam se plašio njenih postupaja, jer mi je predložila da polomim dve daske i da Snežu bacimo u septičku jamu. Tu sam znao da je prešla svaku granicu. Posle je tražila makaze da je ošiša - ja sam to sprečio -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu ispod:

Autor: Iva Besarabić