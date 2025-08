NOSIM STVARI OD 500 DINARA: Šok priznanje Đanijeve supruge! Pevač zaradio milione, a evo šta vozi Slađa Trajković

Otkrila je kako se Đani oporavlja od povrede i operacije!

Žena folkera Radiše Trajkovića Đanija, Slađa Trajković, došla je na proslavu punoletstva ćerke Srećka Krečara gde je govorila o privatnom životu.

Slađa je najpre govorila o ćerki Sofiji koja je jedno vreme imala problema sa društvom zbog poznatih roditelja.

- Smršala je i sada izgleda prelepo, mada nikako da nađe nekog ozbiljnog dečka. Mada, i dalje spava sa mamom, ne treba joj. Šalim se naravno, ubiće me. Ona je tokom školovanja imala poteškoće sa drugarima, ali oguglala je na to. Sada je druga godina na fakultetu, to je bilo prolazno. Ne mogu da je savetujem za muškarce, jer je u moje vreme bilo bolje. Sada su mnogo nezreli, sazrevaju tek posle 30. Detinjasti su još - rekla je Slađa koja kaže da su ona i Đani uspeli da zadrže mladalački duh tokom godina.

- Đani je šaljivdžija, on se nikada neće uozbiljiti. Takav je, čovek iz naroda... Ja sam isto u gasu svakodnevnom, ranije sam govorila za ljude "Ju što je matora", kada čujem koliko ima godina. Sada se granica pomerila. Dok god imam pameti i stabilna sam u glavi, ja sebe smatram zdravom ženom. Volim sve što vole mladi. Imam hobi, ali ne želim da govorim o tome, spremam nešto - rekla je ona.

Iako ima bogatstvo, Đanijeva žena kaže da nema problem da nosi jeftine stvari.

- Kada sam bila mlada volela sam skuplje stvari, sada ne izlazim iz Smart automobila, nemam kompleks. Kada bih vam rekla šta imam brendirano, ne biste verovali. Mene to ne zanima, mogu da nosim stvari od 500 dinara, kao i od nekoliko hiljada evra. Kada nisam imala novca nisam nosila skupocene stvari, sada to sebi mogu da priuštim i što ne bih - rekla je iskreno Slađa i otkrila kako se Đani oseća nakon preloma i operacije:

- Kako kada, neka ga boli nekada ne. To je normalno, velika povreda je bila u pitanju.

