Božo Dobriša prepoznatljiv je po humoru i neposrednom pristupu, zbog čega mu je dodeljena laskava titula najomiljenijeg estradnog novinara.

Popularni voditelj daje svoj sud ne samo o muzičkim dešavanjima u zemlji i regionu već i o najaktuelnijim temama iz svih sfera javnog života, i to bez dlake na jeziku. Upravo iz tog razloga, a na veliki broj zahteva naših čitalaca, s Božom smo u ovom intervjuu rešili da pretresemo prvi deo letnje sezone na Crnogorskom primorju koja je, po oceni mnogih, nikad gora.

- Kako zasad stvari stoje, nikad nismo imali goru letnju sezonu ovde u Crnoj Gori. Ni estradnu, a ni turističku, makar u julu. Ja najviše volim svoju zemlju, ali ne mogu da lažem. Svi vide da nema ljudi ni po ulici, ni na plažama, ni u klubovima i restoranima. Mnogi nastupi su otkazani, pa čak se i gazde klubova sprdaju s pevačima. Oni im u bekstejdžu pred nastup daju novčić da bace i da vide da li će biti pismo ili glava - da li da pevaju ili ne. Otkazani su i nastupi velikih zvezda, a neki su doživeli i da im ulaz na nastup bude besplatan, umesto da im ulaznica košta 20 evra. Zbog toga su i oni morali da spuste svoju cenu. Bolje išta nego ništa. Te zvezde zapravo i nisu nikad bile velike zvezde, precenile su sebe. Ljudi pažljivo biraju gde će da idu. To se nikad ranije nije dešavalo - rekao nam je na početku razgovora Božo.

Ko je od pevača smanjio cenu nastupa?

- Svi pevači su smanjili cene jer im niko ne bi došao na nastup. Pa da ne ispadne da su džabe došli, pristali su na sve. Neki su se i bunili jer su im cene u julu spuštene sa 6.000 na 3.500 evra. Svi su bili napali Mahrinu jer je pevala za dvoje ljudi. Ali ja mogu da kažem da je kompletna estrada sada Mahrina. "Svi smo mi Mahrina!" Ona je jedina imala hrabrosti da se pojavi ispred dva stola i napunila je ta dva stola, dok su mnogi izmišljali da imaju temperaturu, kao, na primer, Breskvica, jadnica! Kad na dva nastupa ne proda dve karte, ona ima temperaturu, a kad ima nastup u Budvi na šetalištu treće veče, onda joj se odjednom povuče temperatura.

Postoji li neko ko te je iznenadio i bio baš tražen u julu?

- Sandra Afrika puni klubove i drži jaču cenu. Ljudi ne shvataju da je Sandra pre 10 godina, kada su na šetalištu sve bili lokali jedan do drugog, po 10 noći zaredom punila čuveni "Trokadero" na otvorenom. Što je Ceca bila tad za "Top Hil", to je Afrika bila za otvoreni "Trokadero" i šetalište. Taj trend se nastavio i ovih godina. Ona je imala najviše nastupa i sve je puno.

A osim nje?

- Goga Sekulić. Kod nje je isto uvek bilo puno. Njen uspeh je zaslužen jer su joj se vratile sve stare pesme. Publika više ne želi da sluša ove "bla, bla" pesme koje traju po jednu sezonu. Pošto nema više hitova, ljudi su se vratili Goginim starim pesmama i to traže. U avgustu će pevati još četiri puta.

Fali li Aleksandra Prijović ovog leta?

- I te kako. Mlade "Grandove" pevačice koje su nekad bile popularne, a nestale su kad je Prija sve oduvala, pre početka sezone su mi pričale: "Sva sreća pa ovog leta nema Prije, taman da se mi vratimo! Ko zna ko nju gura!" Ali nisu uspele da se vrate. Džabe im sve.

Priča se i da pevačice iznajmljuju jahte za slikanje, i to od bivšeg dečka Sandre Afrike.

- Istina. Kad je to uradila Barbara Bobak, mene su svi novinari i pevačice zvali da me pitaju da li je moguće da je ona toliko iskompleksirana. Koleginice se sprdaju s njom. Imam pitanje za nju: "Barbara, ti nisi devojka s mora. Da sam ja to uradio, to bi bilo okej. Zašto nisi iznajmila kamion ili autobus pa se slikala?" To je meni baš ružno u ovoj nemaštini, da ljudima tako staje na žulj.

Najveći skandal ovog leta je bio kad te je napao Goran Ratković Rale, i to zbog Ane Nikolić.

- Jeste. Napao me je jer sam provocirao Anu u intervjuu, ali ona zna kako ja funkcionišem i njoj to ne smeta. Sad smo tek upoznali, ali smo na distanci. Ana je opravdala epitet "kraljice primorja". Neke njene koleginice koje su imale tek po nekoliko ljudi u publici su u bekstejdžu komentarisale kako Ana ništa neće uraditi u Budvi, a kad je došla i "objasnila", one su samo mogle besno da gledaju jer su njima klubovi i dalje prazni, a Ana drži rekord.

Autor: N.B.