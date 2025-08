Kao da bolest nije dovoljna muka: Tanja Savić publici emotivno pojasnila sa čime se suočava jer je zbog zdravlja morala da otkaže nastupe

Otvorila dušu!

Nakon što su poslednjih dana otkazani njeni najavljeni nastupi, Tanja Savić odlučila je da se direktno obrati svojoj publici i otvori dušu, iskreno govoreći o razlozima koji su doveli do toga da se koncerti moraju odložiti.

- Dragi moji, znam da su mnogi od vas ovih dana ostali uskraćeni za susret koji smo svi s nestrpljenjem čekali. Znam da ste se radovali koncertima, da ste planirali, kupili karte, spremali se da pevate sa mnom i da se radujemo zajedno. I zato mi je beskrajno teško što sam morala da otkažem nekoliko nastupa zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Vi koji me pratite znate da sam godinama izlazila na scenu u svakakvom stanju – sa visokom temperaturom, upalom grla, sa velikim umorom... ali uz osmeh, jer me vi nosite. Vaša energija me diže, vi ste razlog zbog kojeg sam na bini. Ovoga puta, međutim, moje telo je potpuno otkazalo. Nisam imala snage da ustanem iz kreveta, a kamoli da izađem pred vas i da dam ono što zaslužujete. A vi zaslužujete samo najbolje – punu emociju, glas koji peva iz duše, osmeh koji je iskren i večeri koje se pamte.

- A onda sledi I ono što najviše boli, kada znaš da daješ sve od sebe, a u javnosti se neki trude da stvore drugačiju slika. U tom trenutku trpiš duplo – i kao čovek i kao umetnik. A istina je da bih, da je ikako bilo moguće, pevala i sa poslednjom snagom. Ali ovaj put nije išlo. Zato sam I odlučila da vam se obratim ovako, I nadam se da ću dobiti vaše razumevanje i strpljenje. Vraćam se uskoro, jača i zahvalnija što imam publiku kao što ste vi. A sledeći susret biće još emotivniji – jer znam da ljubav koju imamo niko ne može da prekine, pa ni bolest.

- Volim vas i hvala što ste uz mene. Vaša Tanja.

Ovakvo javno oglašavanje usledio je između ostalog jer pevači, o čemu se malo govori, iza kulisa ovakvih situacija trpe dodatne pritiske. Osim publike I pevača I organizatori su ti koji gube pa dok jedni sa puno razumevanja otkažu ili pomere nastup, I publici refundiraju karte, postoje I oni koji odbijaju da pravovremeno objave otkazivanje nastupa, čekajući poslednji trenutak, čime dodatno komplikuju situaciju i bacaju senku na samog umetnika. U takvom spletu okolnosti, pevač ne trpi samo zdravstveno, već i profesionalno – i u očima publike i u odnosu sa organizatorima.

Tanja Savić se trenutno nalazi na velikoj turneji koja je do sada beležila sjajne rezultate – pune hale, rekordnu posećenost i publiku koja uglas peva svaki stih. Svaki njen nastup bio je prožet emocijama i energijom, često produžavan na zahtev publike. Ona je poznata kao neko ko s publikom neguje iskren, topao odnos – bezbroj puta ostajala je dugo posle koncerta da se fotografiše s fanovima, ispunjava želje i deli osmehe.

Tanja Savić se trenutno oporavlja, a njeni saradnici najavljuju da će svi planirani nastupi biti nadoknađeni čim se za to stvore uslovi. Publika koja je već godinama uz nju zna – Tanja nikada ne ostaje dužna emociju, osmeh i pesmu. A to će se, sasvim sigurno, još jednom potvrditi i u mesecima koji dolaze.



Autor: N.B.