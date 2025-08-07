Tripuje se da je kriminalac: Ana Nikolić prozvala Rastu nakon hapšenja, ponizila ga kao nikada do sada (VIDEO)

Nakon što je Stefan Đurić Rasta uhapšen zbog posedovanja narkotika, pevačica Ana Nikolić prvi put se oglasila i javno udarila na bivšeg supruga.

Ana je u svom oštrom stilu poručila sledeće:

„Nije bitno koliko si bio unutra, bitno je da si bio. Za razliku od mog bivšeg supruga, koji se tripuje da je kriminalac, ja sam VIP robijaš. Gde je on? Sedi jedan. I u tome sam bolja.“

Proveo dan u pritvoru

- Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Severnoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Rasta i Balkaton Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izveštavanje i zahvaljujemo se svima na razumevanju i podršci - pisalo je u saopštenju.

Podsećamo, Rasta je uhapšen tokom kontrole saobraćaja kada je policija pronašla određenu količinu droge kod njega. Nakon detaljne pretrage njegovog automobila i stana, pronađeni su narkotici zbog čega mu je određena mera pritvora.

Podsetimo, u oktobru 2020. godine Rasta je uhapšen u Beogradu nakon što je policija kod njega pronašla pet grama marihuane. Ubrzo potom, po nalogu tužilaštva, izvršen je i pretres njegovog stana u kojem je pronađena veća količina skanka.

Nakon saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, određen mu je pritvor u trajanju od tri meseca. Po izlasku iz pritvora, sud mu je izrekao alternativnu kaznu – osam meseci kućnog pritvora, koju je odslužio pod elektronskim nadzorom.

Autor: N.B.