Istakla je ljubav i strast prema umetnosti, uprkos kontroverzama i izazovima. Relja Popović će se pridružiti Nikoliji na njenom prvom solističkom koncertu.

Mlada muzička zvezda Nikolija okupila je danas brojne pripadnike sedme sile kako bi najavila svoj veliki koncert koji će se održati 29. avgusta na stadionu Tašmajdan. Nikolija je podelila detalje o nastupu koji će, kako najavljuje, biti spektakl za pamćenje. Koncert organizuje produkcija Sky Music, poznata po vrhunskim muzičkim događajima, čime je potvrđeno da se od ove mlade umetnice očekuje ozbiljna produkcija i nastup na visokom nivou.

Pevačica Nikolija osvrnula se na odnos sa nevenčanim suprugom i kolegom Reljom Popovićem, sa kojim ima dve ćerke, ali i na koncert koji će uskoro imati u srpskoj prestonici.

- Spremne su stvarno spektakularne koreografije, jedva čekam! Za par dana ćemo imati probu, pa ću pevati i sa mamom, bićete obavešteni - rekla je Nikolija, pa su je upitali da li će na sceni biti slobodna sa Reljom kao u njihovom kontroverznom spotu.

Nikolija je odmah uzela mobilni telefon i okrenula Relju, koji je pažljivo slušao šta ima da mu kaže.

- Ljubavi, na spikerfonu si, samo da znaš. Ti znaš da ništa u mom životu ne bi bilo potpuno bez tebe, pa ni na mom prvom solističkom koncertu. Ovako oficijelno da te pitam pred svima, da li bi mi se pridružio? - rekla je Nikolija, što je on prihvatio.

- Prvi sam tamo - poručio je Relja, na šta mu se ona zahvalila.

- Imaću četvoro gostiju i jednog gosta iznenađenja, videćete šta će sve biti na koncertu. Na koncertu može da se desi svašta, vidimo kako Bijonse ima neočekivane stvari na koncertima, Kejti Peri... To je ljudski faktor, to je normalno. Malo sam pod stresom oko svega, drugarice mi kažu da slušaju o koncertu evo već šesti mesec, šta ja pričam, eto, samo to... Što se tiče spota, nije mi bilo ni na kraj pameti da će toliko da pokrene komentara, da će toliko pažnju da privuče... Ja sam odavno prošla ta nerazumevanja, Relja manje. Meni je to poznato, a umetnost nema granica - kazala je ona potom, te pokazala jako neobične cipele.

Podsetimo, folk zvezda Vesna Zmijanac pre par dana hitno je bila hospitalizovana zbog srčanih problema. Nikolija, Vesnina ćerka, danas je prvi put progovorila o ovoj situaciji.

"Nije tajna da mi je majka srčani bolesnik..."

- Ja sam se potresla, da Relja nema poznanicu iz Urgentnog, ja bih to saznala iz novina. Na Bukulji je, nije tajna da je ona srčani bolesnik i da promene vremena znaju da je uzdrmaju. Meni se dopada da se ne ustručava da traži pomoć. U pitanju su mini aritmije koje su u skladu sa njenom kliničkom slikom, ali dobro, nije ugrožena, treba da odmara. Treba da nauči da uživa - rekla je Nikolija za "Blic" i dodala:

- Ljudi kad uđu u neke godine su kao deca, ne slušaju baš, nadam se da će naučiti da radi šta joj prija. Ona mnogo voli da peva, stekla sam utisak da živi za to, ima mene, unuke, Relju, prijatelje, ali mislim da više voli pevanje od svega, pa i od života. To je fenomenalno, ali retko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.