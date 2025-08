Ne voli kada je ljudi pitaju za pokojne roditelje. Majka je mesec dana pred smrt počela da zaboravlja.

Jutjuberka i influenserka Zorana Jovanović Zorannah govorila je o bolnoj temi i smrti majke.

Zorannah je sada prvi put govorila o smrti majke koja je izgubila bitku sa opakom bolešću.

- Jednom sam pogrešila i pomirisala njen parfem koji je koristila, i nikada više. Njenu smrt sam zakopala duboko u sebi - rekla je Zorana koja se prisetila njenih poslednjih dana.

- Dan pre nego što je završila u bolnici, bila je super, kao da uopšte nije bolesna. Tog dana sam izašla na 15 minuta da pokupim hranu, a kada sam se vratila, zatekla sam haos. Najtragičnije je to što nije umrla od svoje bolesti, već od bakterije. To je za mene bilo izuzetno traumatično iskustvo. Mesec dana pre smrti rekla mi je da zaboravlja stvari. Odmah sam je odvela u bolnicu na snimanje, ali mozak je tada bio čist. Kada se sve to kasnije desilo i stigla Hitna pomoć, vozač saniteta mi je rekao samo: "Pozdravi se sa mamom. Ovo sam već viđao, otišlo je na mozak" - rekla je ona za "Hype".

"Ne volim kada pričaju o mojim mrtvim roditeljima"

Podsetimo, Zorannah je nedavno govorila o tome kako ne voli da je ljudi pitaju kako izgleda njen život otkako je ostala bez oba roditelja.

- Ne volim kada mi neko pominje roditelje i pita na primer kako je meni danas kada majka nije tu, ili otac. U redu mi je da mi neko dođe sa pričom da ih podsećam na njih kada nešto kažem ili uradim, ali jednostavno ja se ne osećam prijatno kada neko priča o njima. Oni nisu tu, ja sam vremenom našla način da se nosim sa tim stvarima, jednostavno sam sve to tamo negde zakopala - rekla je Zorana u podkastu "Naj svoja".

Autor: S.Z.