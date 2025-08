TOG POROKA MORA DA SE REŠI: Progovorile komšije Vesne Zmijanac nakon što joj je pozlilo, pokazali ZABRINUTOST!

Pevačica je u ponedeljak uveče pozvala hitno pomoć koja ju je brzo odvela u Urgentni centar zbog problema sa srcem. Nije htela da ostane na odeljenju, pa se taksijem vratila kući.

Vest da je Vesna Zmijanac završila u Urgentnom centru nakon što joj je naglo pozlilo zbog kardioloških problema, zabrinula je njene fanove širom regiona.

Jutro nakon što je pevačica napustila ovu zdravstvenu ustanovu, naša ekipa uputila se ka Vračaru, gde ona već godinama ima stan u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.

Hitno odvedena u bolnicu

Tamo smo sreli njenog komšiju, koji su nam rekli da znaju da Zmijančeva već dugo ima zdravstvenih problema, ali i da u poslednjih meseci više vremena provodi u svojoj kući na Bukulji nego u Beogradu.

- Kada je Vesna ovde, uz nju su uvek jedan mlađi prijatelj i žena koja godinama radi za nju i pomaže joj oko svega u kući. Nikoliju i Relju baš dugo nismo videli kod Vesne, a oni žive na par minuta od nje. Sigurno jedno mesec dana. Verovatno uživaju na moru, leto je. Čuli smo sinoć zavijanje sirena ispred zgrade, ali nisam ni pomislio da je Vesni pozlilo i da su je odvezli hitno u bolnicu. Tek sam posle pročitao u medijima da je ona zvala Hitnu. Nisam je sreo neko vreme, više je ona tamo na Bukulji nego ovde. Mislim da je već opet otišla tamo. Nije Vesna nešto druželjubiva, ali se uvek lepo javi kad se sretnemo u hodniku ili komšiluku. Kad sam je video poslednji put, primetio sam da otežano hoda, malo je posustala - rekao nam je ovaj komšija i poželeo pevačici brz oporavak.

Da je bolest ostavila traga na Vesni, potvrdila nam je i njena komšinica.

- Naša Veca, legenda. Nije dobro. Ona najviše vodi računa o drugima, a najmanje o sebi. Mnogo puši, a to ne valja. Tog poroka mora da se reši. Nekad je skoro svaki dan išla do Kalenić pijace, tamo je svi znaju. Baš mi priča jedna prodavačica da ju je videla prošle nedelje i da je jedva hodala. Prijateljica je bila uz nju i pridržavala ju je. Sad ode jednom nedeljno i to ne može sama. Žalila mi se da ima srčane probleme, ali i ovo s nogama je zabrinjavajuće. Ona čim je duže vreme na Bukulji oporavi se i bude joj bolje, a onda čim se ovde vrati i počne da peva i putuje, bude joj loše. Mora da smanji posao, ona više nije devojka od 30 godina. Uopšte ne miruje. Ali, to je ona - zaključila je naša sagovornica.

Kako smo saznali od pacijenta koji se u istom trenutku zadesio u ambulanti, Vesna je po dolasku u Urgentni centar imala vrlo jasan zahtev za medicinsko osoblje.

- Sama je pozvala Hitnu pomoć, osetila je da joj preskače srce. Kada su joj urađene sve potrebne analize i pregledi, Vesna je rekla: "Ja neću da se lečim ovde!" Nakon toga je potpisala svu potrebnu medicinsku dokumentaciju i tražila da na sopstvenu odgovornost. Ubrzo je pozvala taksi i napustila Urgentni centar - rekao nam je izvor.

Ona se preksinoć oglasila za medije nakon što je na sopstvenu odgovornost napustila kliniku i otišla kući.

- Imala sam aritmije, ne prijaju mi promene vremena. Kad bih za svaku sitnicu zvala, ja ne bih izlazila iz bolnice, ali danas mi je baš pozlilo. Mislim da sam se preforsirala pošto ja inače odmaram i ne pevam ovoliko tokom leta. Mnogo je ovo za mene. Lekari su hteli da me zadrže, ali sam tražila da idem kući. Rekli su da mirujem i da pijem terapiju, tako da mi ponovo sledi mirovanje. Srčani sam bolesnik i nije ovo ništa novo za mene. Sada sam kod kuće, bolje se osećam i ponovo mi sledi period mirovanja - rekla je pevačka legenda za Pink.

Podsetimo, Zmijanac je i ranije imala kardiovaskularnih problema, zbog čega se već lečila. Vesni je u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička zvezda posle nekoliko meseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu. Vesni ovo nije jedini zdravstveni problem s kojim se susrela u prethodnom periodu. Ona je imala problem i sa štitastom žlezdom, o čemu je svojevremeno otvoreno govorila.

Autor: S.Z.