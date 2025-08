Izginućemo od seljakluka: Marija Šerifović nikad brutalnija, oplela po estradi, a evo čije pesme joj se sviđaju

Marija Šerifović završila je sa žiriranjem i komentarisanjem mladih muzičkih nada u "Zvezdama Granda", ali izgleda da joj se jako dopalo da deli stručno mišljenje i nikako ne može da prestane to da radi. Sad je prešla na kolege.

Nedavno je u jednom intervjuu, osim o sebi, govorila i o drugim pevačima, pa je jednom rečju opisala kako se njoj čini stanje na estradi i pesme koje njene kolege objavljuju. Ta reč je - seljakluk.

Osula paljbu po kolegama

Na pitanje voditelja da prokomentariše kako joj se dopada sve što se plasira publici kroz pesme i spotove, Marija je poručila sledeće:

- Šta je sve domaće izašlo? Emina mi je kul, iako ništa nisam pustila lepo da poslušam. Dalje što sam uzela da slušam, i to ne sve, jeste Dino. To je to. A inače ovo sve vidim i da znaš... Izginućemo od seljakluka i netalentovanih ljudi. Izginućemo svi, al' dobro, bože moj, dok to ima ko da sluša, nek su živi i zdravi. Ne znam šta da kažem. Mnogo je seljakluka, baš mnogo - rekla je Marija za K1.

Nesporno je da Marija ima kvalitet što se muzike tiče i da je jedna od najboljih pevačica na našim prostorima, ali njene izjave o kolegama vrlo često umeju da budu neprimerene i da pređu granicu lepog ponašanja. Nedavno je u jednoj emisiji rekla da svi pevači koji imaju preko 60 godina ne bi trebalo da se bave tim poslom, a način na koji je to izgovorila bio je vrlo podrugljiv.

- Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem - rekla je ona tada i dodala:

- Rekla sam joj: "Majko, moji novci su u sefu nekom, negde, u kovertama. Samo lepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš."Mnoge njene kolege su je osudile i kritikovale zbog izrečenog stava, a još više su joj zamerili ljudi na mrežama, koji su bili besni zbog toga, među njima je bilo i dosta njenih obožavalaca.

Kad je videla da je zbog toga navukla gnev javnosti i da je preterala sa uvredama starijih kolega, ona je pokušala da se izvadi tako što je u jednoj video-izjavi rekla kako nikad nije izgovorila da pevači preko 60 godina ne treba da pevaju.Dakle, nije joj problem da samu sebe demantuje i, da ne kažemo, laže javno, iako je svesna da postoji video-snimak na kojem se jasno i glasno čuju njene podrugljive reči.

Autor: N.B.