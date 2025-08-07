Dala otkaz pa donela odluku da kupi stan: Nevena Stamenković bila pevačica, političarka, prodavačica, a sad se bavi poslom od kog masno zarađuje

Nevena Stamenković, bivša članica grupe "Models", koja je donedavno radila u butiku kod Kineza, otvorila je nalog na sajtu za odrasle. Sada je otkrila zbog čega je dala otkaz u butiku i dotakla se zarade na sajtu za odrasle.

Nevena Stamenović se nakon muzike bavila politikom i bila narodna poslanica, donedavno je radila i kao prodavačica kod Kineza. Sada svoju intimnu prodaje na sajtu za odrasle.

- Ne sviđa mi se što se kod nas odomaćio izraz "sajt za odrasle", jer taj sajt ima različite sekcije i svako može da plasira ono što želi na svom profilu. Jasno mi je da je ljudima ipak najzanimljiviji erotski sadržaj... Ranije sam čula za taj sajt, a onda sam pričala s prijateljem Ivanom koji sarađuje s njima. Objasnio mi je kako sajt funkcioniše i odlučila sam da se aktiviram.

- Na tom sajtu je strogo zabranjeno javno objavljivanje intimnog sadržaja na profilu. Šta ko od korisnika radi u svojim privatnim četovima je njihova stvar! Važnu ulogu ima i zarada... Svako može na svoju ruku da otvori profil, kao i na bilo kojoj drugoj platformi, ali ja sam zvanično njihov partner-model, rekla je Sindi i progovorila o klijenteli.

"Piše mi dosta muškaraca"

- Posle duge, medijske pauze, prija mi da imam kontakt s ljudima koji su nekada uživali u mojoj muzici, dok sam bila u "Modelsicama". Otkako sam otvorila profil na "Fijesti", piše mi mnogo muškaraca! Ima džentlmena, romantičnih duša, ali i opasnih momaka i klinaca sa uzavrelim hormonima. Punoletnih, naravno. Dakle, ponuda je raznovrsna. Zasad sam sama, ali videćemo...

"Kupujem nekretninu od zarade"

- Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lepo mi je, a ima li šta lepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati.

Otkrila je zašto je dala otkaz u kineskom tržnom centru.

- Videla sam da traže radnike i htela da probam i, iskreno, nisam ni mislila da ću tamo dočekati penziju. Radila sam nekoliko meseci, ali mi je brzo dosadilo jer je posao bio isti - pakuješ garderobu, uslužuješ mušterije, sređuješ rafove... Mene ne drži mesto, volim slobodu, ali uprkos svemu, stekla sam sjajno iskustvo i upoznala divne ljude.

Nevena Models radi u kineskom butiku Foto: Petar AleksićInače, Nevena je za sada podelila na pomenutom sajtu četiri svoje slike, a njen kontent možete kupiti za 4,99 dolara, što važi za mesečnu pretplatu, a ona je dala i akciju za one koji žele da se pretplate na tri meseca i koja iznosi 13,99 dolara.

Autor: N.B.