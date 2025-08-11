Božo Dobriša nastavlja da raskrinkava: Otkrio koji pevač je na udaru estradne mafije, pohvalio Desingericu, a od nje očekuje pozivnicu za svadbu

Božo Dobriša prepoznatljiv je po humoru i neposrednom pristupu, zbog čega mu je dodeljena laskava titula najomiljenijeg estradnog novinara.

Božo otkriva nove detalje gej afere koja je potresla region, svadbe veka na primorju, ali i zbog čega se Šako Polumenta našao na udaru estradne mafije.

Priča o gej aferi poznatog pevača uzburkala je region. Ima li novosti?

- Bio sam s društvom na jednoj popularnoj plaži na koju dolazi džet-set i tamo sam se pre nekoliko dana s njim sreo oči u oči. Bio je s tim momkom, ženom i decom. Kada me je ugledao, njih dvojica su se zaledila. Njemu sam samo rekao: "Dobar dan. Ovde je toliko vruće da nas ni voda ne može rashladiti." On se nasmejao, a upoznao me je i sa ženom. Dok je ona s decom ostala na ležaljci i jela voće, njih dvojica su otišla da plivaju na pučini.

Da li su samo plivali ili je došlo i do neke akcije u vodi?

- Iz inata sam otplivao za njima i smejao sam im se. Oni su u jednom trenutku otplivali do jedne uvale, a šta su tamo radili, možeš da zamisliš.

Čini se da se estrada povukla na jeftinije plaže, nema više toliko poznatih da se baškare u Portonovom i Porto Montenegru kao nekad.

- Otišli su na jeftinije plaže gde idu obični ljudi. Mnogo im je da plate 250 evra za ležaljku. Skupo im je to, kriza je velika i sve je poskupelo. Jedina koja i dalje letuje u Porto Montenegru je Ana Sević s mužem. Samo ona je viđena tamo.

Šako Polumenta ovog leta nema nijedan nastup na moru, a nekad se razbijao od posla. O čemu se radi?

- Šaka je neko od estradne mafije blokirao. Pripadnici tih klanova su zabranili gazdama klubova da ga zovu jer, ako uzmu Šaka, rekli su im da njihovi pevači neće pevati kod njih. Narod ga traži, on je ovde megazvezda. Svi me pitaju šta je s njim.

Sreo si se i s Džala Bratom i Bubom Korelijem.

- I oni su se povampirili. Njih dvojica su najtraženiji od repera. Žene lude za njima, sve hoće da se slikaju s njima. Oni su nikad jači i nikad normalniji. Promenili su se nabolje. Pune klubove kao 2018. i 2019. Buba je više puta ispričao da sam ja njegov omiljeni voditelj.

A šta je s Desingericom?

- On je bez konkurencije kad su treperi u pitanju. Niko mu nije ni blizu. Ljudi žele da gledaju taj njegov performans, dosta im je foliranja drugih pevača koji nešto glume godinama. Radi sve iskreno i iz srca.

Da li je istina da je Rade Lacković ženio sina i da je to bila jedna od najskupljih svadbi u Crnoj Gori?

- Da. Kod njega nema krize. On je ženio sina na najskupljoj plaži u Crnoj Gori. To je bilo gala slavlje kakvo se ne pamti ovde. Izostali su poznati. On je za svadbu iskeširao više para nego što će svi pevači zaraditi tokom ove sezone. Svi su me pitali odakle njemu toliko para jer je mene zvao na svadbu.

Ima li nudista među poznatima ove godine?

- Jako malo. Glumci vole da idu tamo, ali su se oni već svi skinuli i pokazali s čime raspolažu. Mediji se više ne interesuju za njih.

Hoće li se Jelena Rozga konačno udati?

- Da. Nikad bolja i lepša nije bila. Deluje baš zaljubljeno i mislim da će sad stvarno da se uda za Ivana Huljića. Obećala je da će me zvati na svadbu, videćemo da li će to ispuniti.

Milica Todorović je trudna.

- Zaslužila je. Sve njene koleginice su mi isto to rekle, da je ona jedna od najboljih osoba na estradi. Ja sam već neko vreme znao za lepe vesti, ali nisam hteo ništa da pričam iz poštovanja prema njoj.

Autor: N.B.