Ova crnka je žena Boja Leksington: Oduševila sve slikama u kupaćem, a evo šta je pevač rekao o svom braku (FOTO)

Frontmen "Leksington Benda" Bojan Vasković je u srećnom braku sa prelepom Aleksandrom koja važi za najlepšu doktorku.

Aleksandra je završila Medicinski fakultet, postala je mama troje dece, trenutno specijalizira ginekologiju i akušerstvo, a inače na društvenim mrežama redovno deli savete o fitnesu i zdravoj ishrani.

Aleksandra je prilikom je priznala da se pokajala kada je pre više od šest godina korigovala gornju ivicu usana.

- Iskrena da budem, na neki način jesam radila usne, ali ne skroz. Radila sam ocrtavanje gornje ivice pre šest-sedam godina. Nakon toga sam stavila neki najređi filer u želji da vratim jedrinu - napisala je Aleksandra na svom Instagram profilu i dodala:

- Posle ubrizgavanja hijalurona generalno se otiče, posebno kada se on radi u regiji usana, ali ja sam toliko otekla da sam ceo dan preplakala i uplašila se za život jer sam izgledala kao da me je ujeo stršljen. Vrlo vodite računa kod koga idete, budite obazrivi i na preporuke koje dobijate.

Svi su mislili da su se upoznali na snimanju

Inače, mnogi su mislili da se Bojan na snimanju spota zaljubio u njegovu izabranicu, ali istina je malo drugačija. Oni su se upoznali tokom 2012. godine, kada je Aleksandra i dalje bila tada studentkinja medicine.

- Porodica je temelj svega, to je jedna baza bez koje se ne može. Biti zdrav, biti srećan, uspešan, istinski ispunjen. Ja to tako gledam i živim. Svako veče, nekako smo naučili da ih uspavljujemo uz bajke. Uglavnom to supruga radi, ali kada sam ja tu, onda volim i to vrlo rado radim, uživam u tome.



Autor: N.B.