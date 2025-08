Tuga! Preminuo čovek na nastupu Darka Lazića: Pevao pesmu Šabana Šaulića kada je gost umro

Darko Lazić pre dve večeri bio je na proslavi 18. rođendana ćerke kolege i pevača Srećka Krečara. Provod je bio za pamćenje jer je bilo na desetine pevača, ali nažalost veče se završilo smrtnim slučajem

Kako izvor s lica mesta javlja dok je Darko Lazić pevao pesmu Šabana Šaulića, jedan od gostiju je preminuo.

- Umro je čovek u toku Šabanove pesme "Jednu noć si drugom dala" dok je Darko pevao na privatnoj proslavi u Šapcu - kaže izvor koji se našao na licu mesta.

I na nastupu Petra Mitića preminula devojka iz publike

Pevač Petar Mitić 2009. godine doživeo je veliku tragediju na jednom nastupu kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, preminula.

Petar je jednom prilikom govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju i da se rado seća nje.

– To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam radio tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

Autor: N.B.